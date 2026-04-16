Головне за четвер: прогноз курсу валют, $1 млрд від Британії та новий історичний максимум євро

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
16 квітня 2026, 20:00

Головне за четвер: прогноз курсу валют, $1 млрд від Британії та новий історичний максимум євро

Головне за четвер, 16 квітня.

Головне за четвер, 16 квітня.

Бізнес вперше спрогнозував, яким буде курс гривні до євро до кінця року

У І кварталі 2026 року бізнес очікував на пожвавлення ділової активності в наступні 12 місяців. Респонденти прогнозували зростання обсягів виробництва товарів і послуг та посилили позитивні оцінки щодо розвитку власних підприємств. Інфляційні очікування не змінилися, курсові — незначно посилилися. Про це йдеться у результатах опитування керівників компаній у І кварталі 2026 року, яке проводить НБУ.

Україна отримала $1 млрд від Британії за рахунок заморожених активів рф

Україна отримала останній транш від Великої Британії у розмірі 752 млн фунтів стерлінгів (близько $1 млрд). Це фінансування є частиною масштабної ініціативи G7 під назвою Extraordinary Revenue Acceleration (ERA), яка передбачає використання прибутків від заморожених російських активів на користь України.

Світовий держборг сягне 100% ВВП раніше, ніж очікувалося — прогноз МВФ

МВФ погіршив прогноз накопичення світового державного боргу. Згідно з доповіддю Fiscal Monitor, показник досягне позначки у 100% глобального ВВП вже у 2029 році — на рік раніше, ніж передбачалося раніше. Про це йдеться у звіті МВФ.

НБУ встановив курси валют на п’ятницю: євро подорожчало до нового історичного максимуму

Національний банк встановив нові курси валют на п’ятницю, 17 квітня. Долар подорожчав на 12 копійок, а євро — на 15 копійок до нового історичного максимуму. Про це свідчать дані на сайті регулятора. На п’ятницю НБУ встановив курс долара на рівні 43,64 грн. Курс євро на п’ятницю становить 51,42 грн. Це новий історичний максимум, попередній був зафіксований 16 квітня 2026 року на рівні 51,33 грн.

Євро в Україні та світі: коли краще купити євровалюту, а коли — долар

Воєнні та економічні конфлікти продовжують сколихувати світові ринки. Це безпосередньо впливає на курс долара щодо інших світових валют — насамперед євро. Політика постійного хаосу залишається головною «візитівкою» Дональда Трампа. Загрози запровадження підвищених торговельних мит із боку США щодо їхніх торговельних партнерів нікуди не поділися.

Платіжки за газ об'єднають: НКРЕКП спростила рахунки для українців

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), удосконалила платіжку за розподіл природного газу для побутових споживачів. Зокрема, її можна буде розміщувати на одному аркуші з платіжкою за газ.

Ціни на пальне 16 квітня: дизель стабільний, преміальний бензин подешевшав на 51 копійку

У четвер, 16 квітня, середня вартість пального на АЗС продемонструвала тенденцію до зниження. Найбільше падіння ціни зафіксовано в сегменті преміального бензину. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами