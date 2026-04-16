Головне за четвер: прогноз курсу валют, $1 млрд від Британії та новий історичний максимум євро

Бізнес вперше спрогнозував, яким буде курс гривні до євро до кінця року

У І кварталі 2026 року бізнес очікував на пожвавлення ділової активності в наступні 12 місяців. Респонденти прогнозували зростання обсягів виробництва товарів і послуг та посилили позитивні оцінки щодо розвитку власних підприємств. Інфляційні очікування не змінилися, курсові — незначно посилилися. Про це йдеться у результатах опитування керівників компаній у І кварталі 2026 року, яке проводить НБУ.

Україна отримала $1 млрд від Британії за рахунок заморожених активів рф

Україна отримала останній транш від Великої Британії у розмірі 752 млн фунтів стерлінгів (близько $1 млрд). Це фінансування є частиною масштабної ініціативи G7 під назвою Extraordinary Revenue Acceleration (ERA), яка передбачає використання прибутків від заморожених російських активів на користь України.

Світовий держборг сягне 100% ВВП раніше, ніж очікувалося — прогноз МВФ

МВФ погіршив прогноз накопичення світового державного боргу. Згідно з доповіддю Fiscal Monitor, показник досягне позначки у 100% глобального ВВП вже у 2029 році — на рік раніше, ніж передбачалося раніше. Про це йдеться у звіті МВФ.

НБУ встановив курси валют на п’ятницю: євро подорожчало до нового історичного максимуму

Національний банк встановив нові курси валют на п’ятницю, 17 квітня. Долар подорожчав на 12 копійок, а євро — на 15 копійок до нового історичного максимуму. Про це свідчать дані на сайті регулятора. На п’ятницю НБУ встановив курс долара на рівні 43,64 грн. Курс євро на п’ятницю становить 51,42 грн. Це новий історичний максимум, попередній був зафіксований 16 квітня 2026 року на рівні 51,33 грн.

Євро в Україні та світі: коли краще купити євровалюту, а коли — долар

Воєнні та економічні конфлікти продовжують сколихувати світові ринки. Це безпосередньо впливає на курс долара щодо інших світових валют — насамперед євро. Політика постійного хаосу залишається головною «візитівкою» Дональда Трампа. Загрози запровадження підвищених торговельних мит із боку США щодо їхніх торговельних партнерів нікуди не поділися.

Платіжки за газ об'єднають: НКРЕКП спростила рахунки для українців

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), удосконалила платіжку за розподіл природного газу для побутових споживачів. Зокрема, її можна буде розміщувати на одному аркуші з платіжкою за газ.

Ціни на пальне 16 квітня: дизель стабільний, преміальний бензин подешевшав на 51 копійку

У четвер, 16 квітня, середня вартість пального на АЗС продемонструвала тенденцію до зниження. Найбільше падіння ціни зафіксовано в сегменті преміального бензину. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».