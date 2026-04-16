НБУ встановив курси валют на п’ятницю: євро подорожчало до нового історичного максимуму

Національний банк встановив нові курси валют на п’ятницю, 17 квітня. Долар подорожчав на 12 копійок, а євро — на 15 копійок до нового історичного максимуму. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

На п’ятницю НБУ встановив курс долара на рівні 43,64 грн. Це на 12 копійок більше, ніж у четвер (43,52 грн).

Історичний максимум долара: 44,16 грн (13.03.​​​​​​26).

Водночас курс євро на п’ятницю становить 51,42 грн, що на 15 копійок більше, ніж у четвер (51,27 грн). Це новий історичний максимум, попередній був зафіксований 16 квітня 2026 року на рівні 51,33 грн.

Приєднуйтесь до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту