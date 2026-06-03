Курс валют на 3 червня: банки та обмінники оновили цінники

У середу, 3 червня, на готівковому ринку середній курс долара у купівлі додав 1 копійку, а у продажу 8 копійок копійки. Євро у покупці подешевшало на 7 копійок, а у продажу подорожчало на 2 копійки.

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінних пунктах знизився на 14 копійок у купівлі та на 8 копійок у продажу. Євро у купівлі втратило 2 копійки, а у продажу не змінилося.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,05−44,55 грн. Євро купують за 51,20 грн, а продають за 51,95 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,10−44,20, євро — 51,60−51,80 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 44,32−44,35 грн/$. Торги євро проходять на рівні 51,49−51,51 грн/євро.

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