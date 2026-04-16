Світовий держборг сягне 100% ВВП раніше, ніж очікувалося — прогноз МВФ

МВФ погіршив прогноз накопичення світового державного боргу. Згідно з доповіддю Fiscal Monitor, показник досягне позначки у 100% глобального ВВП вже у 2029 році — на рік раніше, ніж передбачалося раніше. Про це йдеться у звіті МВФ.

Як змінився глобальний борг

Станом на 2025 рік глобальний борг становив 93,9% ВВП. Основними чинниками тиску на державні фінанси стали витрати на оборону, соціальні потреби та зростання відсоткових ставок за кредитами.

Найбільший внесок у зростання світового боргового навантаження зроблять дві найбільші економіки світу. Прогнози для окремих регіонів та країн виглядають наступним чином:

США: очікується зростання боргу до 135,5% ВВП у 2029 році (проти 123,9% у 2025-му).

Китай: показник сягне 120,3% ВВП (з 99,2% у 2025 році).

Єврозона: прогнозується помірне зростання до 89% ВВП.

Країни, що розвиваються (без Китаю): збільшення до 60,8%.

Натомість у розвинених країнах (якщо не враховувати США) очікується незначне скорочення боргового навантаження — до 93,9% ВВП до кінця десятиліття.

Що кажуть аналітики

Аналітики фонду зауважують, що конфлікт на Близькому Сході створює додаткове навантаження на державні бюджети. Це проявляється через зростання цін на енергоносії та продовольство, а також необхідність збільшувати видатки на безпеку, що знижує загальну економічну активність.