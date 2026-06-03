Президент Чехії закликав відмовитися від крони та перейти на євро

Чеська крона ризикує перетворитися на гальмо для національної економіки, а сама країна — залишитися пасивним спостерігачем за дверима великої європейської політики. Президент Петр Павел відкрито зажадав розпочати підготовку до переходу на євро , щоб Чехія нарешті отримала повноцінне право голосу на стратегічних самітах Євросоюзу. Відповідну заяву глава держави зробив під час виступу на празькій конференції reVize Česka, пише Сzechia-online.

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Крона як барьєр для розвитку країни

На думку президента, національна валюта не повинна бути недоторканним ідолом. Якщо теперішній фінансовий інструмент заважає розвитку компаній та обмежує загальне економічне зростання, від нього слід без вагань відмовитися. Повна інтеграція до єврозони відкриє перед республікою можливість безпосередньо формувати правила гри на ринку Європи.

Політична позиція лідера країни часто викликає гарячі дискусії всередині республіки. Наприклад, ми раніше розповідали про те, як Петр Павел жорстко розкритикував Філіпа Турека, зазначаючи, що той через свої неоднозначні погляди не повинен перебувати у чеському уряді.

За дверима європейських рішень

Сьогодні Чехія демонстративно відсутня на засіданнях європейського саміту, де збираються виключно представники країн єврозони. Президент переконаний, що така самоізоляція суттєво шкодить довгостроковим національним інтересам і позбавляє Прагу реальних важелів впливу на Брюссель.

«Сам факт того, що наша економіка тісно пов’язана з єврозоною, має підштовхнути нас до висновку, що краще сидіти за столом, де ухвалюють рішення, ніж стояти за дверима і потім просто миритися з ними», — наголосив Павел.