16 квітня 2026, 11:33

Україна отримала $1 млрд від Британії за рахунок заморожених активів рф

Україна отримала останній транш від Великої Британії у розмірі 752 млн фунтів стерлінгів (близько $1 млрд). Це фінансування є частиною масштабної ініціативи G7 під назвою Extraordinary Revenue Acceleration (ERA), яка передбачає використання прибутків від заморожених російських активів на користь України. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Фото: pixabay

На що підуть кошти

За словами Міністра фінансів Сергія Марченка, весь транш має цільове призначення. Гроші будуть спрямовані виключно на посилення обороноздатності: закупівлю озброєння та забезпечення пріоритетних потреб сектору безпеки й оборони на п'ятому році повномасштабної війни.

Історія фінансування та механізм ERA

Цей платіж завершує виконання угоди, підписаної ще 1 березня 2025 року між Сергієм Марченком та Канцлеркою казначейства Великої Британії Рейчел Рівз.

Загальна сума британської допомоги в межах цієї програми склала £2,26 млрд ($3 млрд). Перші два транші (£1,5 млрд) надійшли ще навесні минулого року.

Україні не доведеться самостійно повертати ці гроші. Погашення та обслуговування кредиту, наданого на 30 років, здійснюватиметься за рахунок майбутніх прибутків від знерухомлених суверенних активів рф.

Ці кошти є частиною загального пакету допомоги від країн «Великої сімки» (G7) на загальну суму $50 млрд.

Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Коментарі - 4

Romanenkas17
16 квітня 2026, 11:53
Ха-ха, маленька приписка, КРЕДИТ НА 30 РОКІВ. Грошей дали тільки на хабарі владним мордам. Все інше старою зброєю по завищеній ціні, аби тільки українці помирали ((.

Пообіцяли списувати з доходів з російських активів, але там як карта ляже)). Якщо не ляже, то заберемо ще щось у вас, наприклад порти, підприємства, або відсотки будуть ще платити ваші діти.
Охоронець з АТБ
16 квітня 2026, 11:59
Приїхали заморожені курчата. «Гуманітарка» розтягнеться на 30 років… тобто турбулентність для України триватиме саме десь з років 30. Вчимося читати проміж пробілів. «Україні не доведеться самостійно…» ©. «Еге ж…», — сказала бабця, перетягуючі «кравчучку» через поріг «АТБ». Знов пересічний покриє це все за рахунок підвищення «податків-зборів-пдв». МВФ за 30 років сгенерить таких вимог…а ви кажете «Україна не довидеться…». Ще й як прийдеться.
w39932
16 квітня 2026, 12:04
Якщо дали, значить зараз вигідно надати нам кредит — просто так там нічого не дають.
Lesya31
16 квітня 2026, 12:48
Вигідно 100%, але не нам, а хазяям кредиту, як завжди ((.
