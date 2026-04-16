Україна отримала $1 млрд від Британії за рахунок заморожених активів рф

Україна отримала останній транш від Великої Британії у розмірі 752 млн фунтів стерлінгів (близько $1 млрд). Це фінансування є частиною масштабної ініціативи G7 під назвою Extraordinary Revenue Acceleration (ERA), яка передбачає використання прибутків від заморожених російських активів на користь України. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

На що підуть кошти

За словами Міністра фінансів Сергія Марченка, весь транш має цільове призначення. Гроші будуть спрямовані виключно на посилення обороноздатності: закупівлю озброєння та забезпечення пріоритетних потреб сектору безпеки й оборони на п'ятому році повномасштабної війни.

Історія фінансування та механізм ERA

Цей платіж завершує виконання угоди, підписаної ще 1 березня 2025 року між Сергієм Марченком та Канцлеркою казначейства Великої Британії Рейчел Рівз.

Загальна сума британської допомоги в межах цієї програми склала £2,26 млрд ($3 млрд). Перші два транші (£1,5 млрд) надійшли ще навесні минулого року.

Україні не доведеться самостійно повертати ці гроші. Погашення та обслуговування кредиту, наданого на 30 років, здійснюватиметься за рахунок майбутніх прибутків від знерухомлених суверенних активів рф.

Ці кошти є частиною загального пакету допомоги від країн «Великої сімки» (G7) на загальну суму $50 млрд.