16 квітня 2026, 11:59

Бізнес вперше спрогнозував, яким буде курс гривні до євро до кінця року

У І кварталі 2026 року бізнес очікував на пожвавлення ділової активності в наступні 12 місяців. Респонденти прогнозували зростання обсягів виробництва товарів і послуг та посилили позитивні оцінки щодо розвитку власних підприємств. Інфляційні очікування не змінилися, курсові — незначно посилилися. Про це йдеться у результатах опитування керівників компаній у І кварталі 2026 року, яке проводить НБУ.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Як змінився індекс ділових очікувань

Індекс ділових очікувань підприємств (ІДО) зріс до 105.8% порівняно зі 102.1% у ІV кварталі 2025 року (далі — ІV квартал).

Учасники опитування поліпшили оцінки усіх складових ІДО, найбільше — щодо інвестиційних видатків на машини, обладнання, інвентар та проведення будівельних робіт, а також щодо загальних обсягів реалізації продукції власного виробництва. На пожвавлення ділової активності очікували підприємства 10 опитаних областей та переважної більшості видів діяльності.

Другий квартал поспіль тривало пом’якшення стриманих оцінок керівників підприємств щодо майбутньої загальної кількості працівників.

Воєнні дії та їх наслідки залишаються домінуючим чинником, що обмежує спроможність підприємств нарощувати обсяги виробництва. Зберігається суттєвий вплив браку кваліфікованих працівників. Більше за решту чинників очікувалося посилення впливу занадто високих цін на енергоносії.

Очікування бізнесу

Бізнес поліпшив оцінки щодо обсягів виробництва товарів і послуг в Україні в наступні 12 місяців: баланс відповідей — 0.6% (у ІV кварталі — «мінус» 1.8%).

Очікувана в найближчі 12 місяців річна інфляція становила 11.1%, не змінившись порівняно з попереднім опитуванням.

Воєнні дії залишаються найвагомішим проінфляційним чинником для 82.7% респондентів. Також респонденти очікували на суттєвий вплив чинників «курс гривні до іноземних валют» і «витрати на виробництво». Натомість динаміка пропозиції грошей в економіці, на думку респондентів, найменше впливатиме на зростання споживчих цін.

Учасники опитування дещо посилили курсові очікування — до 45.00 грн/дол. США порівняно з 44.27 грн/дол. США у попередньому кварталі. Суттєво зросла частка респондентів, які очікували, що обмінний курс гривні до дол. США коливатиметься в межах 45.01−46.50 грн/дол. США.

Уперше респонденти спрогнозували обмінний курс гривні до євро через 12 місяців: середнє очікуване значення становило 54.00 грн/євро. 42.9% респондентів очікували, що обмінний курс перебуватиме в межах 52.01−54.00 грн/євро.

Очікування бізнесу щодо власного розвитку

Бізнес пом’якшив стримані оцінки поточного фінансово-економічного стану власних підприємств: баланс відповідей становив «мінус» 4.7% порівняно з «мінус» 5.8% у ІV кварталі.

Респонденти поліпшили позитивні оцінки щодо зміни фінансово-економічного стану власних підприємств у наступні 12 місяців: баланс відповідей — 2.0% (у IV кварталі — 0.8%).

Найоптимістичніші очікування продемонстрували підприємства транспорту та зв’язку, а також інших видів діяльності, а представники будівництва та торгівлі очікували на збереження майбутнього фінансово-економічного стану власних підприємств на поточному рівні.

Підприємства, що залучають іноземні інвестиції, зберегли очікування щодо зростання їх обсягів у наступні 12 місяців: баланс відповідей — 11.6% (у ІV кварталі — 15.5%). Найвищі очікування мали підприємства енерго- та водопостачання. Частка респондентів, які в наступні 12 місяців планують залучати іноземні інвестиції, становила 20.9% порівняно з 21.5% у попередньому опитуванні.

Респонденти продовжили пом’якшувати стримані оцінки щодо кількості працівників на своїх підприємствах у наступні 12 місяців: баланс відповідей становив «мінус» 1.8% порівняно з «мінус» 3.8% у ІV кварталі. Підприємства енерго- та водопостачання очікували на збільшення персоналу. Натомість респонденти сільського господарства, добувної та переробної промисловостей, торгівлі, а також інших видів діяльності мали негативні очікування, найбільше — сільського господарства.

Респонденти підвищили свої оцінки щодо потреби в позикових коштах найближчим часом: баланс відповідей становив 34.7% порівняно з 31.7% у ІV кварталі. Водночас частка респондентів, які планують брати банківські кредити, майже не змінилася: 35.6% порівняно із 35.7% у ІV кварталі.

Респонденти незначно послабили свої оцінки щодо жорсткості умов доступу до банківських кредитів: баланс відповідей — 11.4% (у попередньому опитуванні — 11.6%).

Частка компаній, що планували залучати кошти за кордоном, становила 6.6% порівняно з 7.1% у ІV кварталі.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментарі - 3

Охоронець з АТБ
Охоронець з АТБ
16 квітня 2026, 12:14
Роман, курс-то є, а от бізнесу вже не буде… не одним монобанком та рітейлов маємо жити, якщо хочемо бути цивілізованою країною… хоча, я голосно сказав: не країною, а залишками території… нажаль, нажаль. Сумно.
Lesya31
Lesya31
16 квітня 2026, 12:50
Чому сумно? більшість тільки радіють війні, втраті територій, можна нажитися. «Цивілізовані країни» якраз мають великі монополії, малий бізнес придушений — це відбувається і в україні. Все так як обіцяли. Скоро піднімуть комунальні, податки для малого бsзнесу — все як в європі, куди всі так бігли))
IrishRepublican
IrishRepublican
16 квітня 2026, 12:23
Вила по воді чи кавова гуща?
