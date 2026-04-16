Платіжки за газ об’єднають: НКРЕКП спростила рахунки для українців

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), удосконалила платіжку за розподіл природного газу для побутових споживачів. Зокрема, її можна буде розміщувати на одному аркуші з платіжкою за газ.

Що змінилося

Регулятор, зокрема, визначив чіткий перелік інформації, яка має міститися в платіжних документах для побутових споживачів відповідно до Директиви (ЄС) 1788/202, а також шаблон, зразки та форми рахунка.

Крім того, рахунок на оплату природного газу може надаватися спільно з рахунком на оплату послуг розподілу (на одному аркуші) з дотриманням вимог закону щодо відокремлення і незалежності постачальників.

Закріплено можливість вибору споживачем форми платіжного документа — паперова чи електронна.