Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), удосконалила платіжку за розподіл природного газу для побутових споживачів. Зокрема, її можна буде розміщувати на одному аркуші з платіжкою за газ.
16 квітня 2026, 18:12
Платіжки за газ об’єднають: НКРЕКП спростила рахунки для українців
Що змінилося
Регулятор, зокрема, визначив чіткий перелік інформації, яка має міститися в платіжних документах для побутових споживачів відповідно до Директиви (ЄС) 1788/202, а також шаблон, зразки та форми рахунка.
Крім того, рахунок на оплату природного газу може надаватися спільно з рахунком на оплату послуг розподілу (на одному аркуші) з дотриманням вимог закону щодо відокремлення і незалежності постачальників.
Закріплено можливість вибору споживачем форми платіжного документа — паперова чи електронна.
Джерело: Мінфін
Коментарі - 2
Тот прорыв который совершила Дия в диджитализации благодаря Зеленскому и Федорову, упростив оплату ежедневных услуг, более простые платежки. Уверен что следующий шаг — диджитализация этих платежек, которая помимо удобства еще улучшит заботу об окружающей среде.