У четвер, 16 квітня, середня вартість пального на АЗС продемонструвала тенденцію до зниження. Найбільше падіння ціни зафіксовано в сегменті преміального бензину. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».
16 квітня 2026, 16:32
Ціни на пальне 16 квітня: дизель стабільний, преміальний бензин подешевшав на 51 копійку
Зміни за добу
- Бензин А-95 преміум став лідером падіння. Ціна знизилася одразу на 51 копійку, зафіксувавшись на позначці 76,58 грн/л.
- Дизельне пальне після тривалого ралі почало дешевшати, хоча зниження символічне — лише 1 копійка. Актуальна середня ціна наразі становить 91,39 грн/л.
- Бензин А-95 подешевшав на 3 копійки, середня вартість становить 73,12 грн/л.
- Бензин А-92 продемонстрував незначне зростання на 2 копійки до 67,34 грн/л.
- Автогаз також мінімально подорожчав — на 1 копійку, зупинившись на рівні 49,17 грн/л.
Ціни АЗС на пальне та автогаз
Джерело: Мінфін
