Євро в Україні та світі: коли краще купити євровалюту, а коли — долар

Воєнні та економічні конфлікти продовжують сколихувати світові ринки. Це безпосередньо впливає на курс долара щодо інших світових валют — насамперед євро. Політика постійного хаосу залишається головною «візитівкою» Дональда Трампа. Загрози запровадження підвищених торговельних мит із боку США щодо їхніх торговельних партнерів нікуди не поділися. При цьому лише за останні декілька місяців до цього додалися:

швидке зростання держборгу США, що зберігається. Станом на квітень 2026 року загальний держборг Америки перевищив $ 39 трлн. Причому лише за останній рік він зріс на понад $2 трлн. Така динаміка збільшує вартість обслуговування держборгу (сума вже перевищує військовий бюджет США) та посилює соціальну напруженість у Штатах, оскільки в уряду залишається дедалі менше грошей на соціальні програми.

Структура держборгу США на квітень 2026 року

Захоплення американським спецназом у січні 2026 року президента Венесуели Ніколаса Мадуро та зміна місцевої влади. Заява Дональда Трампа, що пішла слідом за цим, про плани зміни політичного ладу на Кубі. Також періодично продовжує випливати тема переходу Гренландії під юрисдикцію США.

Початок війни США та Ізраїлю проти Ірану на Близькому Сході, яка вже спровокувала зростання цін на нафту до рівня близько $100 за барель і вище, блокування Іраном Ормузької протоки та практично гарячу фазу війни у всьому близькосхідному регіоні. А це вже реальна загроза значного зростання інфляції із одночасним уповільненням розвитку світової економіки.

Графік вартості нафти BRENT

Зростання вартості енергоносіїв вже практично заморозило цикл зниження відсоткових ставок Федрезервом США, що почався нещодавно. Крім того, вже найближчим часом ЄЦБ може розпочати підвищення своїх ставок, щоб приборкати нове розкручування інфляції в Єврозоні.

Річний рівень інфляції в США (CPI) зріс відразу до 3,3% у березні, що є різким стрибком, порівнюючи з 2,4% у лютому. А показник річної інфляції у єврозоні у березні 2026 року зріс до 2,5%, перевищивши лютневий показник у 1,9% та цільовий рівень ЄЦБ у 2%. Основна причина та сама — стрибок цін на енергоносії відразу на 4,9% через війну на Близькому Сході.

Крім того, вже на початку листопада цього року у США вибори до Сенату та Конгресу. І не факт, що республіканці та безпосередньо Дональд Трамп, як президент США, зможуть зберегти там свою більшість. Наближення виборів дедалі більше змінює американську політичну мапу та змушує республіканців частіше прислухатися до настроїв виборців. А вони вже незадоволені як зростанням цін у США, так і погіршенням становища США у світі. Все це змусить Дональда Трампа йти «ва-банк» як у галузі геополітики, так і економіки.

Всі перелічені чинники можуть призвести до серйозних ралі за парою євро/долар щонайменше наприкінці квітня, коли пройдуть засідання ФРС США (29 квітня) і ЄЦБ (30 квітня). Причому, за моїм прогнозом, це буде в межах до 1−1,5 цента на євро, що для України означає стрибки курсу євровалюти щодо гривні в межах 43−65 копійок на євро.

Ще складніше буде Федрезерву США та ЄЦБ влітку цього року, коли вже до споживачів докотяться всі наслідки енергетичного шоку. Негативні наслідки будуть, навіть якщо песимістичні прогнози аналітиків про зростання цін на нафту до $130−150 не здійсняться і в ідеалі цінники повернуться до рівнів $70−80 за барель.

Варто додати до цього продовження війни рф проти України, збереження дуже «прохолодних» відносин між США та Китаєм із нещодавнім перенесенням візиту Трампа до КНР щонайменше до середини травня, шантаж голови Білого дому країн НАТО виходом американців із цього блоку та публічний конфлікт президента США з нинішнім головою Федрезерва Джеромом Пауеллом. Його каденція закінчується 15 травня 2026 року. Проте законодавчі нюанси передачі повноважень керівника американського регулятора кандидату від Білого дому Кевіну Воршу можуть відтермінувати цю дату. І не факт, що він відразу зможе вступити на посаду.

На цьому тлі згенерованих Америкою викликів та ризиків ЄС, і, отже, євро, виглядають прогнозованішими і послідовнішими, порівнюючи зі США та американським доларом. Навіть з огляду на пряму залежність Євросоюзу від вартості енергоносіїв і війни рф проти України, що бушує біля кордонів ЄС.

Показовою щодо реакції інвесторів є й поведінка пари євро/долар із початку війни на Близькому Сході. На початку долар на тлі очікувань швидкого завершення конфлікту різко зміцнив свої позиції до рівня з 1,174 до 1,167 долара за євро. Але щойно інвестори та спекулянти побачили, що війна затягується і надія на швидкий світ та розблокування Ормузької протоки тане, знову пішло зміцнення позицій євровалюти до рівнів близько 1,18 долара, а золото швидко повернулося до рівнів близько $4 800 за унцію.

Графік пари євро/долар

Графік золота

Мій прогноз щодо пари євро/долар на квітень-серпень 2026 року — це коридор від 1,143 до 1,192 долара за євро з підвищеною волатильністю в межах до 1,1−1,5 цента на євро під час дат чергових, уже літніх засідань ФРС США та ЄЦБ. Нагадаю, в ЄЦБ — це 11 червня та 23 липня, а у Федрезерву США — це 17 червня та 29 липня.

У періоди публікацій поточних даних щодо ключових показників американської та європейської економіки — рівня інфляції, ринку праці, економічних очікувань та ВВП, волатильність за парою євро/долар може збільшитись до 0,4−1,2 центів на євро протягом дня.

Для тих, хто грає на ринку Форекс, я б при рівнях пари євро/долар нижче 1,13−1,14 долара за євро купував євро і продавав долар. А от при ситуативних стрибках пари понад рівні 1,189 долара за євро і більше — вже продавав євро і купував долар.

Перспективи євро в Україні

Європа залишається найбільшим торговельним партнером та головним фінансовим донором України. Це поступово збільшує як частку євровалюти в міжнародних розрахунках нашої країни, так і частку євро в ЗВР України. Відбувається це завдяки тому, що основну частину фінансової допомоги від наших європейських партнерів ми зараз отримуємо саме в євровалюті. І якщо на 01.01.2025 питома вага євро у структурі ЗВР України становила лише 6,8%, то вже на 01.04.2026 зросла до 20,3%. Причому в деякі місяці цей показник був і значно вищим за 20%.

Після приходу до влади в Угорщині опозиції, яка пообіцяла швидке розблокування кредиту для України на загальну суму 90 млрд євро, наша країна має всі шанси почати отримувати транші цієї позики вже найближчими місяцями.

Суми фінансової допомоги також надходитимуть в євро. Це продовжуватиме підтримувати високу частку євровалюти в українських резервах Нацбанку протягом щонайменше 2026−2027 років.

Наявність такої фінансової подушки та жорстких валютних обмежень забезпечить НБУ можливість утримувати ситуацію на валютному ринку під повним контролем.

У такій ситуації головною проблемою для Нацбанку буде згладжування різких коливань курсу долара та опосередковано євро на українському міжбанку, щоби максимально стримувати зростання цін на товари та послуги в країні. Адже за цінову стабільність в Україні відповідає за законом НБУ. Тобто регулятор мінімізуватиме вплив зовнішніх валютних викликів за парою євро/долар на наш внутрішній ринок.

Фактично, Нацбанк уже давно, окрім офіційної прив'язки гривні до долара, намагається максимально коригувати курс євро щодо гривні. Наприклад, у разі різкого стрибка євро на міжнародних ринках щодо долара, Нацбанк намагається ситуативно зіграти на внутрішньому ринку «на зниження» курсу долара щодо гривні.

У результаті через перерахунок пар євро/долар та долар/гривня курс євровалюти в Україні вже не демонструє таких значних стрибків. І навпаки, якщо євро щодо долара ситуативно «провалюється», Нацбанк на внутрішньому ринку грає «на підвищення» курсу долара і цим частково стримує падіння курсу євро щодо гривні на внутрішньому ринку.

Регулятору важливо максимально згладити коливання обох валют щодо гривні, щоб ці курсові витрати мали мінімальний вплив на ціни на імпортні товари в Україні. Особливо це буде актуально найближчими місяцями, коли світові ціни на енергоносії через війну на Близькому Сході демонструють значне зростання. А це дуже суттєво б'є по внутрішніх цінах на той же бензин та дизпаливо, і негайно позначається на загальній інфляційній динаміці в нашій країні.

Адже якщо при зростанні світових цін на пальне буде ще й значна девальвація гривні щодо долара та євро, це призведе лише до синергії у зростанні внутрішніх українських цін на більшість товарів та послуг.

Тому тактику максимального згладжування коливань курсу долара та опосередковано євро на міжбанку Нацбанк застосовуватиме найближчим часом. До кінця літа, за умови отримання траншів за кредитом від ЄС на загальну суму 90 млрд євро, продовження співпраці з МВФ та збереження інших джерел міжнародного фінансування (у тому числі і щодо військових замовлень), я прогнозую збереження загального тренду на девальвацію гривні, але без значних обвалів як щодо долара, так і євро.

Точніше, поступова девальвація гривні триватиме, але в рамках орієнтирів, закладених урядом у бюджеті на 2026 рік (середньорічний курс долара на рівні 45,7 грн/$). І хоча Нацбанк формально не залежить від цих орієнтирів, в умовах війни він все ж таки працюватиме в узгодженій позиції щодо курсу з Мінфіном.

З огляду на збереження високого рівня золотовалютних резервів (у межах $52 млрд станом на 1 квітня 2026 року) та постійну участь Нацбанку з інтервенціями з продажу долара на міжбанку для підтримки курсу гривні, мета у стримуванні просідання курсу нацвалюти в закладених до бюджету параметрах, зараз є реальною до виконання.

Але й без поступової девальвації гривні Нацбанк також не обійдеться. Адже, через економічні проблеми, поступова девальвація гривні — це єдиний реальний сценарій, щоб і резерви постійно не просідали, і НБУ мав шанс знизити негативне сальдо торгівлі, яке за «дешевої» валюти стимулює активне завезення імпорту і економічно «душить» при цьому український експорт. Тому, хоче того Нацбанк чи ні, але він буде зараз змушений усі ці чинники враховувати у своїй грошово-кредитній та валютній політиці.

За моїм прогнозом, до кінця літа 2026 року за безготівковим євро на нас чекає ситуативний коридор у межах від 49,30 до 52,50 гривень. При цьому готівковий курс євровалюти на 20−50 копійок перевищуватиме курс міжбанку.

Такий сценарій поведінки гривні на міжбанку щодо євровалюти, за логікою чиновників, повністю продовжить перевиконувати «план» щодо зростання курсу євровалюти (до цьогорічного бюджету закладено середньорічний курс 49,4 грн/євро, а практично з січня до квітня він весь час вищий за цей показник у межах 1−2 гривень).

Подібний варіант поведінки валютного ринку, з огляду на те, що значна частина акцизів та митних зборів в Україні прив'язана саме до офіційного курсу євро, а також те, що в структурі ЗВР частка євровалюти в 2026 році тільки зростатиме, при переоцінці золотовалютних резервів дозволить Нацбанку отримувати додаткову позитивну різницю від девальвації гривні як щодо долара, так і щодо євро.

Отже, і формально збільшувати прибуток самого НБУ, частина якого потім перераховується до бюджету. Крім того, через прив'язку митних зборів та акцизів до офіційного курсу євро таке перевиконання плану зростання курсу євровалюти дозволить і митниці з податковою перевиконувати плани надходжень до бюджету за даними статтями.

З огляду на ситуацію, що склалася на українському та міжнародному валютному ринку, я б рекомендував при ситуативному рівні котирувань євро в межах 49,3−50,3 гривень за євро купувати євровалюту. А за ситуативних злетів євро до рівнів 51,80−52,50 гривень — продавати євро і заходити в долар.

Але при цьому робити подібні операції з купівлею/продажем валюти, не забуваючи про загальні правила диверсифікації своїх валютних заощаджень. І на період квітень — травень я тримав би пропорцію 40% у доларі, до 60% — у євро. Наприкінці травня, залежно від геополітичної ситуації у світі та в Україні, я знову переглянув би цю пропорцію, з огляду на поточні реалії.