Головні новини за тиждень.
Головне за тиждень: інфляція, валютний ажіотаж та військовий збір
Інфляція в Україні прискорилася до 1,7%, в річному вимірі до 7,9% — Держстат
Березень 2026 року приніс помітне прискорення споживчих цін в Україні. Місячна інфляція становила 1,7%, а в річному вимірі (порівняно з березнем минулого року) темпи зростання цін досягли 7,9%. Базова інфляція також продемонструвала висхідний тренд, зафіксувавшись на позначці 1,5% за місяць.
Валютний ажіотаж: попит на євро в Україні сягнув історичного максимуму
Березень 2026 року став знаковим для українського валютного ринку через аномально високий інтерес населення до європейської валюти. Вперше за довгий час чистий попит на євро зрівнявся з показниками долара США, встановивши новий історичний рекорд.
Рада проголосувала за основу про податки з цифрових платформ
8 квітня Верховна Рада ухвалил в першому читанні законопроєкт № 15111-д про оподаткування цифрових платформ. Він стосується як українських, так і міжнародних цифрових сервісів, зокрема Bolt, Uklon, Airbnb, Glovo, Uber та інших.
Військовий збір продовжили на 3 роки після завершення війни: Рада ухвалила закон
7 квітня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 15110 про продовження дії військового збору на три роки після завершення війни, що є структурним маяком нової програми фінансування з МВФ.
Валютні гойдалки березня: гривня просіла щодо долара, але відіграла позиції до євро
У березні 2026 року український валютний ринок відчув вплив глобальних фінансових трендів. Гривня дещо послабилася до долара, проте показала стійкість щодо євро, зберігаючи стабільність готівкового ринку.
Валютні резерви НБУ за березень схудли на 5%
Міжнародні резерви України за попередніми даними у березні скоротилися на 5% і становлять 51,99 млрд доларів США. Попри регулярні мільярдні транші від західних кредиторів, Національний банк змушений агресивно продавати накопичену валюту для штучного підтримання курсу гривні, спалюючи запаси швидше, ніж вони поповнюються.
Україна на крок до SEPA: Комітет схвалив законопроєкт, що відкриває доступ до рахунків
Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав доопрацьований урядовий проєкт закону № 14327 щодо приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA).
На 14% зріс дохід топ-10 банків України. Хто з банків заробив найбільше
Понад 304 млрд грн заробила десятка кращих банків України, які потрапили до Індексу Опендатаботу 2026. Їх сукупний дохід зріс на 14%, порівняно з минулим роком. Склад десятки кращих не змінився, втім деякі банки помінялися місцями в переліку. 67% сукупного доходу лідерів банківської сфери припадає на 5 державних банків. Незмінним лідером залишається Приват, а найбільший приріст доходу отримав Універсал банк (monobank).
Коментарі