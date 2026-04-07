7 квітня 2026, 16:12

Військовий збір продовжили на 3 роки після завершення війни: Рада ухвалила закон

7 квітня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 15110 про продовження дії військового збору на три роки після завершення війни, що є структурним маяком нової програми фінансування з МВФ, повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

7 квітня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 15110 про продовження дії військового збору на три роки після завершення війни, що є структурним маяком нової програми фінансування з МВФ, повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«За відповідний законопроєкт проголосувало 257 народних деепутатів (не голосував, я вважаю що нам треба зменшувати навантаження на білі зарплати). Також в законопроєктом передбачено, що у Бюджеті буде створений спецфонд спеціально на військові потреби. Саме туди має йти „військовий збір“, а не у Загальний фонд Бюджету», — напісав Желеезняк.

За його словами, у цьому році від такого збору планується зібрати 163 млрд грн.

Що передбачає законопроєкт

Законопроєкт № 15110 передбачає продовження дії норм щодо застосування обов’язку сплати військового збору, які були запроваджені на період дії воєнного стану на території України, а саме для фізичних осіб у розмірі 5%, для платників фізичних осіб-підприємців (ФОП) — платників єдиного податку 1-ї, 2-ї та 4-ї групи — 10% у розрахунку однієї мінімальної зарплати на перше число поточного місяця (у 2026 році — 850 грн), платників єдиного податку третьої групи (ФОП та юридичних осіб) (крім електронних резидентів (е-резидентів)) — 1% доходу, на три роки, наступні за роком, в якому припинено або скасовано воєнний стан на території України.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
