Україна на крок до SEPA: Комітет схвалив законопроєкт, що відкриває доступ до рахунків

ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
7 квітня 2026, 8:35

Україна на крок до SEPA: Комітет схвалив законопроєкт, що відкриває доступ до рахунків

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав доопрацьований урядовий проєкт закону № 14327 щодо приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA). Про це повідомив голова Податкового комітету Данило Гетманцев.

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав доопрацьований урядовий проєкт закону № 14327 щодо приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA).

«Найскладніше питання законопроекту — це доступ правоохоронців до реєстру рахунків. Його ми відклали на період не раніше, ніж шість місяців до вступу в ЄС. Думаю, компроміс знайдено», — написав Гетманцев.

Чому важливий цей законопроєкт

Ухвалення закону є умовою для отримання Україною фінансової допомоги від Світового банку та Європейського Союзу в межах програми Ukraine Facility.

Чому це важливо

За євроінтеграційною вітриною швидких та дешевих платежів SEPA уряд приховує створення жорсткого механізму фіскального та силового нагляду. Ухвалення цього законопроєкту означатиме кінець банківської таємниці у її класичному вигляді. Фінансова активність будь-якого громадянина с

тане видимою для десятка держорганів в один клік, що в умовах слабкої судової системи та високого рівня корупції становить реальну загрозу для приватності. Для бізнесу це означає нові масштабні штрафи (від 170 000 до 510 000 грн) та ризик шантажу як з боку податкових органів, так і з боку недобросовісних працівників, які зможуть зловживати сирим статусом «викривача».

Наявність елементарних юридичних помилок у тексті додатково свідчить про те, що документ готувався поспіхом заради формального звіту перед європейськими донорами.

Що таке SEPA?

SEPA (єдина зона платежів у євро) об'єднує 41 європейську країну, зокрема всі держави ЄС, а також Велику Британію, країни Європейського економічного простору, Швейцарію, Андорру, Монако, Сан-Марино та Ватикан. Система дає змогу здійснювати перекази у європейській валюті між платіжними системами країн-учасниць на однакових умовах.

Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Коментарі - 6

Lololoq
Lololoq
7 квітня 2026, 8:54
Это путь масштабирования промышленного и финансового шпионажа.

Финансовый (экономический/корпоративный) шпионаж — это незаконный сбор, кража или перехват конфиденциальной финансовой, коммерческой и стратегической информации компании для получения преимущества над конкурентами. Это форма недобросовестной конкуренции, направленная на кражу интеллектуальной собственности, планов развития, клиентских баз и информации о сделках.
Qwerty1999
Qwerty1999
7 квітня 2026, 9:00
«Фінансова активність будь-якого громадянина
стане видимою для десятка держорганів в один клік»

Це дійсно велика проблема для тіньової єкономіки та для фіз.осіб,
що отримують доходи але не сплачують з них податки.

Перший Потужний
Перший Потужний
7 квітня 2026, 9:23
Тільки чомусь пан гетьманцев і компані не сильно переймаються тим, що в нас чомусь досі існують маршрутки, де оплата проїзду здійснюється готівкою, ось де реальна тіньова економіка, ну, а під улюбленим гаслом «йдемо в ЄС» можна ще нагадати заодно, що в Європі якраз немає маршруток, де ти водію готівку передаєш в руки.

Чому на твою думку гетьманцев і компані не прикриють тіньову економіку з маршрутками по всій Україні? Питання не риторичне, опиши своє бачення цього питання.

Тим паче маршрутки дуже часто протікають під час дощів (в буквальному сенсі слова), часто порушують ПДР, забирають левову частку прибутку в автобусів (в маршрутчиків буквально свої «перегони» з автобусами, щоб набрати побільше пасажирів), ну і маршрутки в принципі часто в несправному стану (не працюють задні двері, є відео де двері взагалі на ходу відлітають, ну і тд)
Strain
Strain
7 квітня 2026, 9:50
Лайк. Мы хотим в Европу, а сами европейцами являемся только во влажных мечтах пропагандистов. У нас у людей в головах совок был есть и будет пока наше поколение не покинет этот свет и на его смену не придет новое. А пока есть наше поколение будет и коррупция и черная бухгалтерия и зарплаты в конвертах.

Изменения нужно начинать с мелочей. И маршрутки это уже не мелочь. Приучить украинцев сортировать мусор хотя бы и не выкидывать окурки с окна автомобилей…
Qwerty1999
Qwerty1999
7 квітня 2026, 10:26
Маршрутками должна заниматься
местная власть, а не депутат ВРУ Гетьманцев.

Почему не предъявляете претензий к мэру
и депутатам горсовета за которых
голосовали по вопросу маршруток.

Прекратить бросать окурки из окон авто на дорогу могут и сами водители, но им обязательно надо получить по голове или офигенный штраф, чтобы не гадить на дороге ни себе ни другим.
Почему многим нашим людям нужен надсмотрик с неотвратимостью некопеечного наказания или по другому они никак не понимают.
Унилий Бетменцев
Унилий Бетменцев
7 квітня 2026, 10:11
Я працюю легально і плачу податки. Але мені не в прикол, що будь-який чинуша зможе отимати досьє на мене.
