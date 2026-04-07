Україна на крок до SEPA: Комітет схвалив законопроєкт, що відкриває доступ до рахунків

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав доопрацьований урядовий проєкт закону № 14327 щодо приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA). Про це повідомив голова Податкового комітету Данило Гетманцев .

«Найскладніше питання законопроекту — це доступ правоохоронців до реєстру рахунків. Його ми відклали на період не раніше, ніж шість місяців до вступу в ЄС. Думаю, компроміс знайдено», — написав Гетманцев.

Чому важливий цей законопроєкт

Ухвалення закону є умовою для отримання Україною фінансової допомоги від Світового банку та Європейського Союзу в межах програми Ukraine Facility.

Чому це важливо

За євроінтеграційною вітриною швидких та дешевих платежів SEPA уряд приховує створення жорсткого механізму фіскального та силового нагляду. Ухвалення цього законопроєкту означатиме кінець банківської таємниці у її класичному вигляді. Фінансова активність будь-якого громадянина с

тане видимою для десятка держорганів в один клік, що в умовах слабкої судової системи та високого рівня корупції становить реальну загрозу для приватності. Для бізнесу це означає нові масштабні штрафи (від 170 000 до 510 000 грн) та ризик шантажу як з боку податкових органів, так і з боку недобросовісних працівників, які зможуть зловживати сирим статусом «викривача».

Наявність елементарних юридичних помилок у тексті додатково свідчить про те, що документ готувався поспіхом заради формального звіту перед європейськими донорами.

Що таке SEPA?

SEPA (єдина зона платежів у євро) об'єднує 41 європейську країну, зокрема всі держави ЄС, а також Велику Британію, країни Європейського економічного простору, Швейцарію, Андорру, Монако, Сан-Марино та Ватикан. Система дає змогу здійснювати перекази у європейській валюті між платіжними системами країн-учасниць на однакових умовах.