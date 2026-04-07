Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав доопрацьований урядовий проєкт закону № 14327 щодо приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA). Про це повідомив голова Податкового комітету Данило Гетманцев.
Україна на крок до SEPA: Комітет схвалив законопроєкт, що відкриває доступ до рахунків
«Найскладніше питання законопроекту — це доступ правоохоронців до реєстру рахунків. Його ми відклали на період не раніше, ніж шість місяців до вступу в ЄС. Думаю, компроміс знайдено», — написав Гетманцев.
Чому важливий цей законопроєкт
Ухвалення закону є умовою для отримання Україною фінансової допомоги від Світового банку та Європейського Союзу в межах програми Ukraine Facility.
Читайте також: Кінець банківської таємниці: як новий закон про SEPA відкриває рахунки українців для силовиків
Чому це важливо
За євроінтеграційною вітриною швидких та дешевих платежів SEPA уряд приховує створення жорсткого механізму фіскального та силового нагляду. Ухвалення цього законопроєкту означатиме кінець банківської таємниці у її класичному вигляді. Фінансова активність будь-якого громадянина с
тане видимою для десятка держорганів в один клік, що в умовах слабкої судової системи та високого рівня корупції становить реальну загрозу для приватності. Для бізнесу це означає нові масштабні штрафи (від 170 000 до 510 000 грн) та ризик шантажу як з боку податкових органів, так і з боку недобросовісних працівників, які зможуть зловживати сирим статусом «викривача».
Наявність елементарних юридичних помилок у тексті додатково свідчить про те, що документ готувався поспіхом заради формального звіту перед європейськими донорами.
Що таке SEPA?
SEPA (єдина зона платежів у євро) об'єднує 41 європейську країну, зокрема всі держави ЄС, а також Велику Британію, країни Європейського економічного простору, Швейцарію, Андорру, Монако, Сан-Марино та Ватикан. Система дає змогу здійснювати перекази у європейській валюті між платіжними системами країн-учасниць на однакових умовах.
стане видимою для десятка держорганів в один клік»
Це дійсно велика проблема для тіньової єкономіки та для фіз.осіб,
що отримують доходи але не сплачують з них податки.
Чому на твою думку гетьманцев і компані не прикриють тіньову економіку з маршрутками по всій Україні? Питання не риторичне, опиши своє бачення цього питання.
Тим паче маршрутки дуже часто протікають під час дощів (в буквальному сенсі слова), часто порушують ПДР, забирають левову частку прибутку в автобусів (в маршрутчиків буквально свої «перегони» з автобусами, щоб набрати побільше пасажирів), ну і маршрутки в принципі часто в несправному стану (не працюють задні двері, є відео де двері взагалі на ходу відлітають, ну і тд)
Изменения нужно начинать с мелочей. И маршрутки это уже не мелочь. Приучить украинцев сортировать мусор хотя бы и не выкидывать окурки с окна автомобилей…
местная власть, а не депутат ВРУ Гетьманцев.
Почему не предъявляете претензий к мэру
и депутатам горсовета за которых
голосовали по вопросу маршруток.
Прекратить бросать окурки из окон авто на дорогу могут и сами водители, но им обязательно надо получить по голове или офигенный штраф, чтобы не гадить на дороге ни себе ни другим.
Почему многим нашим людям нужен надсмотрик с неотвратимостью некопеечного наказания или по другому они никак не понимают.