Валютні гойдалки березня: гривня просіла щодо долара, але відіграла позиції до євро

У березні 2026 року український валютний ринок відчув вплив глобальних фінансових трендів. Гривня дещо послабилася до долара, проте показала стійкість щодо євро , зберігаючи стабільність готівкового ринку. Про це йдеться у свіжому Макроекономічному та монетарному огляді НБУ.

Курсові зміни: долар проти євро

На тлі загального зміцнення долара на світових ринках та зміни ринкової кон’юнктури, офіційний курс гривні до долара США послабився на 1,6%. Водночас у парі з європейською валютою спостерігалася протилежна динаміка — гривня зміцнилася до євро на 0,6%.

Готівковий ринок залишається стабільним

Попри курсові коливання, регулятору вдалося зберегти цілісність ринку. Різниця між готівковим та офіційним курсами продажу залишається на мінімальних рівнях:

Спред для долара: 0,6%

Спред для євро: 0,7%

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у березні 2026 року обсяг валютних інтервенцій Національного банку сягнув $4,767 млрд, що є найвищим показником з грудня 2024 року (коли було зафіксовано історичний максимум у $5,2 млрд).