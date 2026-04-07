У березні 2026 року український валютний ринок відчув вплив глобальних фінансових трендів. Гривня дещо послабилася до долара, проте показала стійкість щодо євро, зберігаючи стабільність готівкового ринку. Про це йдеться у свіжому Макроекономічному та монетарному огляді НБУ.
7 квітня 2026, 13:04
Валютні гойдалки березня: гривня просіла щодо долара, але відіграла позиції до євро
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Курсові зміни: долар проти євро
На тлі загального зміцнення долара на світових ринках та зміни ринкової кон’юнктури, офіційний курс гривні до долара США послабився на 1,6%. Водночас у парі з європейською валютою спостерігалася протилежна динаміка — гривня зміцнилася до євро на 0,6%.
Готівковий ринок залишається стабільним
Попри курсові коливання, регулятору вдалося зберегти цілісність ринку. Різниця між готівковим та офіційним курсами продажу залишається на мінімальних рівнях:
- Спред для долара: 0,6%
- Спред для євро: 0,7%
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що у березні 2026 року обсяг валютних інтервенцій Національного банку сягнув $4,767 млрд, що є найвищим показником з грудня 2024 року (коли було зафіксовано історичний максимум у $5,2 млрд).
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі