9 квітня 2026, 18:01

Інфляція в Україні прискорилася до 1,7%, в річному вимірі до 7,9% — Держстат

Березень 2026 року приніс помітне прискорення споживчих цін в Україні. Місячна інфляція становила 1,7%, а в річному вимірі (порівняно з березнем минулого року) темпи зростання цін досягли 7,9%. Базова інфляція також продемонструвала висхідний тренд, зафіксувавшись на позначці 1,5% за місяць. Про це свідать дані Державної служби статистики.

Паливо та транспорт — основні драйвери

Найбільший тиск на гаманці українців у березні чинив транспортний сектор. Ціни у цій сфері підскочили на 6,4%.

Паливо та мастила зросли в ціні на 13,2%, що стало наслідком логістичних труднощів та світової кон'юнктури.

Залізничний транспорт подорожчав на 8,2%.

Автодорожній пасажирський транспорт додав у вартості 6,0%.

Одяг і взуття

Одяг і взуття подорожчали на 12,0%, зокрема, одяг — на 12,0%, взуття — на 11,8%.

Що з продуктами харчування?

Харчові продукти в середньому подорожчали на 1,3%, проте всередині кошика спостерігається суттєва різниця:

  • Лідери зростання: найбільше «підскочили» в ціні яйця — на 7,7%. Також подорожчали продукти переробки зернових, олія, фрукти, хліб та яловичина (у межах 0,8−4,8%).
  • Тенденція до зниження: всупереч загальному тренду, дещо подешевшали цукор, макаронні вироби, рис, свинина та м’ясо птиці (на 0,1−1,0%).

Зв'язок та інші витрати

Послуги зв’язку стали дорожчими на 2,5%. Головним чинником тут стало підвищення тарифів мобільних операторів, які в середньому зросли на 3,8%. Шкідливі звички також почали коштувати дорожче: алкоголь та тютюн додали в ціні 1,1%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментарі - 2

SergValin
9 квітня 2026, 19:17
А потом относительно этой фейковой инфляции и считают фейковый рост ВВП.
Явам Нелох
9 квітня 2026, 19:28
Як же це потужно. Тепер чинушам індексують зарплатню у 3−10 разів, а зехолопам по 1000 гр. на рік додадуть.
