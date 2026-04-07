Валютні резерви НБУ за березень схудли на 5%

Міжнародні резерви України за попередніми даними у березні скоротилися на 5% і становлять 51,99 млрд доларів США. Попри регулярні мільярдні транші від західних кредиторів, Національний банк змушений агресивно продавати накопичену валюту для штучного підтримання курсу гривні , спалюючи запаси швидше, ніж вони поповнюються.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Ціна стабільності: мільярдні інтервенції НБУ

Головною причиною падіння міжнародних резервів у березні став колосальний дефіцит на внутрішньому валютному ринку. Щоб задовольнити попит імпортерів та утримати курс від різкого обвалу, Нацбанк вдався до масованих валютних інтервенцій. За офіційними балансовими даними, протягом місяця регулятор продав на ринку 4 774,4 млн дол. США. Ця цифра наочно ілюструє реальну прірву між експортом та імпортом, яку держава змушена закривати за рахунок власних золотовалютних запасів.

Кредитна голка: надходження та обслуговування боргів

Продаж валюти на міжбанку був лише частково перекритий новими позиками. Загалом на валютні рахунки уряду в Нацбанку за березень надійшло 3 045,9 млн дол. США. Більша частина цих коштів — це боргові зобов'язання перед міжнародними фінансовими інституціями:

1 521,1 млн дол. США Україна отримала від Міжнародного валютного фонду (МВФ) у межах програми Механізму розширеного фінансування (EFF);

1 474,3 млн дол. США надійшло через рахунки Світового банку.

Внутрішні запозичення склали мізерну частку: від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) бюджет отримав лише 50,5 млн дол. США.

Водночас країна продовжувала обслуговувати зовнішні борги. У березні на виплати в іноземній валюті було витрачено 123,3 млн дол. США. З них 59,4 млн дол. США повернули Світовому банку, 6,1 млн дол. США пішло на обслуговування боргу перед ЄС, 5,2 млн дол. США — на виплати за ОВДП, а 52,6 млн дол. США сплатили іншим кредиторам. Окремою статтею витрат стало повернення 260,0 млн дол. США безпосередньо МВФ.

Переоцінка активів та рівень безпеки

На загальну статистику також негативно вплинула ситуація на глобальних ринках. У березні через переоцінку фінансових інструментів, спровоковану зміцненням долара щодо інших резервних валют та падінням цін на золото, вартість резервів знизилася ще на 656,2 млн дол. США.

За розрахунками Нацбанку, поточний обсяг у майже 52 млрд доларів залишається достатнім, оскільки покриває 5,5 місяця фінансування майбутнього імпорту. Офіційна статистика оприлюднюється щомісяця у два етапи: попередні дані публікуються не пізніше 7-го числа, а уточнені — до 21-го числа наступного за звітним місяця.