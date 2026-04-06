6 квітня 2026, 20:00

Головне за понеділок: дохід банків зріс, військовий збір, кешбек на пальне

Головні фінансові новини за понеділок, 6 квітня.

На 14% зріс дохід топ-10 банків України. Хто з банків заробив найбільше

Понад 304 млрд грн заробила десятка кращих банків України, які потрапили до Індексу Опендатаботу 2026. Їх сукупний дохід зріс на 14%, порівняно з минулим роком. Склад десятки кращих не змінився, втім деякі банки помінялися місцями в переліку. 67% сукупного доходу лідерів банківської сфери припадає на 5 державних банків. Незмінним лідером залишається Приват, а найбільший приріст доходу отримав Універсал банк (monobank).

Українцям доведеться платити військовий збір ще 3 роки після війни — рішення комітету

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував за основу та у цілому законопроєкт № 15110 про продовження дії військового збору на три роки після завершення війни, що є структурним маяком нової програми фінансування з МВФ.

Найкращий автомобіль року в Україні: хто отримав титул

В цьому році громадське та експертне журі, за сумою голосів, віддали титул Автомобіль року в Україні компактному кросоверу Renault Duster.

Кешбек на пальне: програмою вже скористалися понад 1,3 млн водіїв

В рамках програми українці отримують часткову компенсацію вартості пального: 15% — на дизель, 10% — на бензин і 5% — на автогаз. За поточними цінами це дозволяє заощаджувати від 2 грн на літрі автогазу та від 11 грн на дизелі. Загальний розмір кешбеку становить до 1000 грн на місяць.

Кожен десятий польський магазин Żabka — під управлінням українців

У Польща стрімко зростає кількість українських підприємців, які долучаються до франчайзингової моделі популярної роздрібної мережі Żabka. Станом на сьогодні близько 1100 громадян України керують магазинами цієї мережі, причому лише за останній рік до неї приєдналися майже 600 нових франчайзі з України.

Україна опинилася на дні європейського рейтингу інтернет-свободи

Глобальний рівень цензури продовжує посилюватися: поки окремі країни забезпечують вільний доступ до мережі, уряди по всьому світу активно обмежують онлайн-активність своїх громадян під приводом боротьби з мовою ворожнечі або політичним інакомисленням. Україна у цьому списку демонструє критично низькі показники, опинившись серед аутсайдерів у своєму регіоні.

Податкова нарахувала в Україні понад 8 тисяч мільйонерів

За перші три місяці 2026 року 92 тисячі громадян України подали звіти про свій майновий стан та доходи, отримані протягом 2025 року. Сукупна задекларована сума сягнула 74,3 млрд гривень, з яких до сплати в бюджет нараховано 1,6 млрд гривень податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військового збору.

Джерело: Мінфін
