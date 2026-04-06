6 квітня 2026, 9:00

Кожен десятий польський магазин Żabka — під управлінням українців

У Польща стрімко зростає кількість українських підприємців, які долучаються до франчайзингової моделі популярної роздрібної мережі Żabka. Станом на сьогодні близько 1100 громадян України керують магазинами цієї мережі, причому лише за останній рік до неї приєдналися майже 600 нових франчайзі з України, пише Inpoland.

У Польща стрімко зростає кількість українських підприємців, які долучаються до франчайзингової моделі популярної роздрібної мережі Żabka.

Що відомо

Українці стали другою за чисельністю національною групою серед партнерів компанії після поляків.

За даними компанії, приблизно кожен десятий магазин мережі перебуває під управлінням українців.

Загалом мережа Żabka продовжує активно розширюватися: на кінець 2025 року вона налічувала понад 12 тисяч торгових точок, включно з об'єктами за межами Польщі. Лише протягом минулого року було відкрито понад тисячу нових магазинів, що свідчить про динамічний розвиток ритейлера та зростання попиту на франшизу.

Більшість українських франчайзі проживають у Польщі вже тривалий час. За оцінками, 44% з них мешкають у країні від семи до десяти років, ще 32% — від чотирьох до шести років.

Раніше повідомлялося, що у 2025 році громадяни України зареєстрували в Польщі близько 33 тисяч нових компаній, що становить приблизно 10% від загальної кількості нових бізнесів у країні.

Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Новини по темі
Всі новини
