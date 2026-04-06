В цьому році громадське та експертне журі, за сумою голосів, віддали титул Автомобіль року в Україні компактному кросоверу Renault Duster. Про це пише Укравтопром.
6 квітня 2026, 15:36
Найкращий автомобіль року в Україні: хто отримав титул
Хто ще в номінаціях
- Легковий авто — CUPRA Leon
- Легковий авто бізнес сегмента — Audi А6
- Міський кросовер — Citroen C4
- Компактний кросовер — CUPRA Formentor
- Середньорозмірний кросовер — Audi Q5
- Кросовер SUV — Volvo XC90
- Позашляховик — Mercedes-Benz G 580 EQ
- Легковий електромобіль — Audi А6 e-tron
- Електрокросовер — Skoda Enyaq
- Електричний SUV — BMW iX
- Гібридний кросовер — Peugeot 3008 Hybrid
- Гібридний SUV — Hyundai Palisade PHEV
- Авто преміум cегменту — Mercedes-Benz G 580 EQ
- Спортивний автомобіль — Porsche 911 Turbo S
- Сімейний вен — Volkswagen Caravelle
- Пікап — Peugeot Landtrak
- Авто для комерції — Peugeot Boxer
- Співвідношення ціна/якість — Kia Sportage
- Дизайн — DS #4
- Прорив року — бренд Chery
Джерело: Мінфін
Коментарі - 1