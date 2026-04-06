Україна опинилася на дні європейського рейтингу інтернет-свободи, а США поступилися Монголії

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
6 квітня 2026, 13:11

Україна опинилася на дні європейського рейтингу інтернет-свободи, а США поступилися Монголії

Глобальний рівень цензури продовжує посилюватися: поки окремі країни забезпечують вільний доступ до мережі, уряди по всьому світу активно обмежують онлайн-активність своїх громадян під приводом боротьби з мовою ворожнечі або політичним інакомисленням. Україна у цьому списку демонструє критично низькі показники, опинившись серед аутсайдерів у своєму регіоні. Про це свідчать дані порталу Cloudwards.

Глобальний рівень цензури продовжує посилюватися: поки окремі країни забезпечують вільний доступ до мережі, уряди по всьому світу активно обмежують онлайн-активність своїх громадян під приводом боротьби з мовою ворожнечі або політичним інакомисленням.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Аутсайдери та лідери цифрового світу

Найгіршу ситуацію зі свободою в інтернеті очікувано демонструє Північна Корея, яка отримала 0 балів — доступ до глобальної мережі там має виключно лояльна до режиму верхівка. росія, Пакистан, Іран та Китай розділили передостанні позиції, набравши лише по 4 бали. Загалом країни з найнижчими показниками (20 балів і менше) географічно розподілені на трьох континентах: в Азії, Африці та Європі.

Натомість найвищий рівень свободи (92 бали) зафіксовано в групі з 11 країн, які охоплюють чотири континенти. До переліку держав з мінімальними онлайн-обмеженнями увійшли, зокрема, Бельгія, Коста-Рика, Східний Тимор (Тимор-Лешті) та Нова Зеландія.

Позиції України: на дні Європи

Попри регулярні декларації про успіхи в цифровізації, Україна отримала у рейтингу лише 44 бали. Цей результат відкидає країну на останні місця європейського континенту за рівнем інтернет-свободи. Гірші показники у регіоні мають лише дві тоталітарні держави — Білорусь (20 балів) та росія (4 бали).

Парадокси регулювання: США позаду Монголії

Середні показники у рейтингу демонструють навіть розвинені економіки, де свобода стикається з жорсткою регуляцією. Сполучені Штати Америки отримали 64 бали, опинившись у середині списку разом із Південною Африкою, Японією та Австралією. Показово, що США суттєво поступаються Монголії, яка набрала 76 балів.

Ще нижчі результати показали Велика Британія (52 бали) та Південна Корея, яка набрала лише 32 бали, що є індикатором вкрай високого рівня державного втручання в онлайн-простір цих країн.

Джерело: Сloudwards

Механізми цензури та торренти поза законом

Офіційні причини для запровадження інтернет-обмежень різняться: від захисту людей від мови ворожнечі до відвертого придушення політичного інакомислення. У країнах із жорсткими режимами цензура та моніторинг трафіку використовуються як базовий інструмент для повного контролю над інформаційними наративами. Наслідки за порушення цензурних законів залежать від юрисдикції — від великих адміністративних штрафів до арештів та тюремних ув'язнень.

Аналітики також зазначають, що найбільш жорстко переслідуваною категорією в інтернеті у всьому світі залишається завантаження через торрент-трекери. Через закони про захист авторських прав торренти не є повністю легальними та безперешкодно доступними в жодній країні.

Як рахують бали свободи інтернету?

Дослідження «Mapped: Internet Freedom by Country in 2026» охопило 171 країну і базується на 100-бальній шкалі (де 100 — абсолютна свобода, а 0 — тотальна цензура). Для розрахунку рейтингу аналітики використовували агреговані дані з технічних платформ (як-от OONI Explorer, що фіксує блокування ресурсів провайдерами), звітів Freedom House, а також урядових повідомлень, судових рішень і регуляторних актів. Ключовими критеріями для оцінки стали: можливість громадян безперешкодно отримувати доступ до політичного та громадського контенту, свобода використання соціальних мереж, а також наявність блокувань засобів обходу цензури, таких як VPN-сервіси.

Чому це важливо

Падіння показників інтернет-свободи як у країнах, що розвиваються, так і у визнаних демократіях (США, Британія, Південна Корея), сигналізує про небезпечний глобальний тренд — уряди прагнуть централізувати контроль над цифровим простором. Заходи, що подаються під виглядом захисту національної безпеки чи боротьби з дезінформацією, на практиці формують інфраструктуру для прямої цензури та моніторингу за громадянами. Оцінка України у 44 бали є об'єктивним маркером того, що методи регулювання вітчизняного інтернету (зокрема, позасудові блокування сайтів) наразі мають більше спільного з репресивними практиками, ніж із задекларованими європейськими стандартами свободи слова.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 15 незареєстрованих відвідувачів.
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами