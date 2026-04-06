Податкова нарахувала в Україні понад 8 тисяч мільйонерів

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
6 квітня 2026, 19:44

Податкова нарахувала в Україні понад 8 тисяч мільйонерів

За перші три місяці 2026 року 92 тисячі громадян України подали звіти про свій майновий стан та доходи, отримані протягом 2025 року. Сукупна задекларована сума сягнула 74,3 млрд гривень, з яких до сплати в бюджет нараховано 1,6 млрд гривень податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військового збору. Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби України 6 квітня.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Структура капіталу: від спадщини до іноземних активів

Згідно з офіційною статистикою, левову частку додаткових фінансових надходжень українці отримують не від ведення бізнесу чи інвестицій, а через перерозподіл майна. Найбільшою статтею доходів у цьогорічних деклараціях стали спадщина та отримані в подарунок активи — їх оцінили у 6,6 млрд гривень.

Другим за обсягом джерелом збагачення стали доходи, отримані з-за кордону, які склали 3,4 млрд гривень. Операції з продажу рухомого та нерухомого майна принесли декларантам 1,8 млрд гривень, а здавання власності в оренду — 1,2 млрд гривень. На інвестиційних доходах громадяни заробили 1,0 млрд гривень, тоді як всі інші джерела прибутку сумарно склали 971,2 млн гривень.

Концентрація багатства: географія та податкові рекорди

З 92 тисяч осіб, які вже подали звітність, 8,3 тисячі громадян офіційно визнані мільйонерами (тобто задекларували дохід понад 1 млн гривень за минулий рік). Ця вузька група осіб акумулювала понад половину від усіх зафіксованих коштів — 38,2 млрд гривень. Саме вони згенерували майже 1,1 млрд гривень податкових зобов'язань із загальних 1,6 млрд. Варто зазначити, що загальний обсяг визначених до сплати податків цьогоріч зріс на 560 млн гривень порівняно з минулорічними показниками.

В регіональному розрізі абсолютним лідером за обсягами задекларованих статків традиційно залишається Київ із показником у 16,3 млрд гривень. Далі з великим відривом йдуть Дніпропетровська (6,6 млрд гривень), Львівська (6,0 млрд гривень) та Київська (5,8 млрд гривень) області. Водночас абсолютний рекорд зі сплати податків встановив не мешканець столиці, а житель Хмельницької області — за результатами своєї декларації він має перерахувати до бюджету понад 18,3 млн гривень.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 10 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами