Кешбек на пальне: програмою вже скористалися понад 1,3 млн водіїв

В Україні продовжує діяти програма кешбеку на пальне, якою вже скористалися 1,3 млн громадян. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

Компенсация за пальне

В рамках програми українці отримують часткову компенсацію вартості пального: 15% — на дизель, 10% — на бензин і 5% — на автогаз. За поточними цінами це дозволяє заощаджувати від 2 грн на літрі автогазу та від 11 грн на дизелі. Загальний розмір кешбеку становить до 1000 грн на місяць.

«Отриману компенсацію можна витратити на комунальні послуги, ліки, продукти українського виробництва, книги або задонатити на підтримку Сил оборони України», — наголосила Юлія Свириденко.

Програма діятиме до 1 травня 2026 року.

Загалом програмою «Національний кешбек» активно користуються 4,4 млн українців. Із моменту запуску кешбеку на пальне відкрито понад 200 тисяч нових рахунків у межах цієї ініціативи.