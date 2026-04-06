Українцям доведеться платити військовий збір ще 3 роки після війни — рішення комітету

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував за основу та у цілому законопроєкт № 15110 про продовження дії військового збору на три роки після завершення війни, що є структурним маяком нової програми фінансування з МВФ, повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Підтримка законопроєкту

За словами Железняка, таке рішення підтримали 16 членів комітету, троє утримались від голосування.

«Також буде у Бюджетному кодексі зроблений окремий спецфонд, куди цей збір буде йти і цільове його використання на армію (як на мене, це абсолютно нічого не змінює — чисто політична історія і перекладання грошей в одній кишені)», — написав Железняк у телеграм-каналі за результатами засідання комітету у понеділок.

Він додав, що у вівторок, 7 квітня, законопроєкт розглядатиметься у залі Верховної Ради.

Що передбачає законопроєкт

Законопроєкт № 15110 передбачає продовження дії норм щодо застосування обов’язку сплати військового збору, які були запроваджені на період дії воєнного стану на території України, а саме для фізичних осіб у розмірі 5%, для платників фізичних осіб-підприємців (ФОП) — платників єдиного податку 1-ї, 2-ї та 4-ї групи — 10% у розрахунку однієї мінімальної зарплати на перше число поточного місяця (у 2026 році — 850 грн), платників єдиного податку третьої групи (ФОП та юридичних осіб) (крім електронних резидентів (е-резидентів)) — 1% доходу, на три роки, наступні за роком, в якому припинено або скасовано воєнний стан на території України.