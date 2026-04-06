Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
6 квітня 2026, 14:52

Українцям доведеться платити військовий збір ще 3 роки після війни — рішення комітету

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував за основу та у цілому законопроєкт № 15110 про продовження дії військового збору на три роки після завершення війни, що є структурним маяком нової програми фінансування з МВФ, повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Підтримка законопроєкту

За словами Железняка, таке рішення підтримали 16 членів комітету, троє утримались від голосування.

«Також буде у Бюджетному кодексі зроблений окремий спецфонд, куди цей збір буде йти і цільове його використання на армію (як на мене, це абсолютно нічого не змінює — чисто політична історія і перекладання грошей в одній кишені)», — написав Железняк у телеграм-каналі за результатами засідання комітету у понеділок.

Він додав, що у вівторок, 7 квітня, законопроєкт розглядатиметься у залі Верховної Ради.

Читайте також: Уряд підтримав продовження військового збору та оподаткування посилок і цифрових послуг

Що передбачає законопроєкт

Законопроєкт № 15110 передбачає продовження дії норм щодо застосування обов’язку сплати військового збору, які були запроваджені на період дії воєнного стану на території України, а саме для фізичних осіб у розмірі 5%, для платників фізичних осіб-підприємців (ФОП) — платників єдиного податку 1-ї, 2-ї та 4-ї групи — 10% у розрахунку однієї мінімальної зарплати на перше число поточного місяця (у 2026 році — 850 грн), платників єдиного податку третьої групи (ФОП та юридичних осіб) (крім електронних резидентів (е-резидентів)) — 1% доходу, на три роки, наступні за роком, в якому припинено або скасовано воєнний стан на території України.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментарі - 9

TAN72
6 квітня 2026, 14:59
Аппетит однако
kadaad1988
6 квітня 2026, 15:09
Эта хотелка еще должна пройти в зраде, а там у зеленых сейчас напряженно с голосами.
EconomistPetya
6 квітня 2026, 15:20
Правильное решение. Восстановление Донбаса и Крыма после нашей победы это задача государства. Мы все хотим как можно быстрее их восстановить и нормально, когда для больших успешных инфраструктурных проектов привлекают средства за счет налогов. Это в наших с вами интересах.

Репарации будут к месту, но работы все равно будет очень много.
TattiReuven
6 квітня 2026, 16:01
Верной дорогой идете, товарищ, успехов вам! Но большинство будет в ЕС
bosyak
6 квітня 2026, 16:16
Шо на донбасі і в криму Ви збираєтесь відновлювати за рахунок держави? Метінвест? Дтек? Стирол? Шахти? Щось державне? Чи щось приватне?
neverice
#
Ну от, всього 3 роки, а не «назавжди», як казав, здається, цей самий депутат. І правду кажучи — це цілком логічне, хоча і не дуже приємне рішення. Інфраструктура, енергетика та оборона не відновляться в один момент після встановлення миру (який ще невідомо коли і наскільки стабільним буде).
Rubi0
6 квітня 2026, 16:27
Помнится Яценюк в 2014 вводил этот налог на пару месяцев в размере 0.5%. Спустя 12 лет он уже 5% и платить вы его будете еще лет 50
lider2000
6 квітня 2026, 16:20
А после войни ето лет через 10?
Rubi0
6 квітня 2026, 16:24
«структурным маяком новой программы финансирования с МВФ» — 5 лет рассказывали про помощь от МВФ и партнеров, по факту оказалась не помощь а кредит который надо платить.
