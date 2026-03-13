Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
13 березня 2026, 20:00

Долар на максимумі, скасування банківської таємниці: головні новини тижня

Головні фінансові новини за тиждень, 9−13 березня.

Реальний ВВП України зріс на 1,8% за підсумками 2025 року

Номінальний валовий внутрішній продукт країни досяг 8 931,2 млрд грн. Головними драйверами зростання стали валове нагромадження капіталу (+15,5%), а також сфери освіти (+12,7%) та будівництва (+11,6%).

Долар пробив 44 грн, оновивши історичний максимум

Національний банк встановив офіційний курс долара на 13 березня на рівні 44,16 грн, що є новим рекордом.

Законопроєкт про SEPA відкриває доступ силовикам до банківських рахунків

Урядовий документ № 14327 пропонує створити реєстр банківських рахунків і сейфів із прямим автоматизованим доступом для податкової, НАБУ, ДБР та інших органів. Ініціатива також запроваджує інститут «фінансових викривачів» із презумпцією вини роботодавця та штрафи до 510 тисяч грн за приховування кінцевих бенефіціарів.

США тимчасово дозволили купівлю російської нафти для стримування цін

Через блокування Іраном Ормузької протоки адміністрація США видала 30-денну ліцензію на купівлю підсанкційної російської нафти. Попри вивільнення стратегічних резервів США та країн МЕА, ціна на нафту марки Brent перевищила $100 за барель.

Місячна інфляція прискорилася до 1%, але річна сповільнилася до 7,4%

У лютому 2026 року споживчі ціни зросли на 1% переважно через подорожчання овочів на 13%, мобільного зв'язку на 9,1% та пального на 3,3%. Водночас базова інфляція в річному вимірі знизилася до 7%.

Верховна Рада провалила голосування за «податок на OLX»

Законопроєкт № 14025, що передбачав оподаткування доходів фізосіб від продажу вживаних речей на цифрових платформах, набрав лише 168 голосів. Документ пропонував встановити неоподатковуваний ліміт у 2000 євро на рік і ставку 5% на суму перевищення.

Угорщина повернула інкасаторські авто Ощадбанку пошкодженими та без $100 млн

Затримані угорськими митниками броньовики передали українській стороні зі слідами пошкодження спеціального обладнання. При цьому 40 млн доларів, 35 млн євро та 9 кг банківського золота досі залишаються під арештом в Угорщині.

Джерело: Мінфін
