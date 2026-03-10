Multi від Мінфін
10 березня 2026, 13:37

Рада провалила скандальний законопроєкт про «податок на OLX»

10 березня Верховна Рада не підтримала законопроєкт про оподаткування цифрових платформ № 14025 (який називають «податком на OLX»). Про це написав заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.

10 березня Верховна Рада не підтримала законопроєкт про оподаткування цифрових платформ № 14025 (який називають «податком на OLX»).

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

«За» відповідний законопроєкт проголосувало лише 168 народних депутатів.

За словами Железняка, до другого читання Уряд планував подати правки по всім іншим вимогам МВФ:

  • скасування пільги на посилки до 150 євро;
  • ПДВ для ФОП;
  • закріплення підвищеного військового збору на рівні 5% і після закінчення військового стану.

Позиція Гетьманцева

Голова Податкового комітету Гетманцев заявив, що чинна з 2010 року норма передбачає оподаткування доходів від продажу майна фізичними особами, включно з уживаними речами. Для врегулювання ситуації запропоновано законопроєкт. Допоки його не буде прийнято, Гетманцев радить ДПС «прийти до тями» і відчепитися від простих людей

Голова «податкового» Комітету В Р Данило Гетманцев повідомив, що норма про те, що обкладається податком все, що продають люди, навіть вживані речі, діє з 2010 року.

Для того, аби цього не було, народні депутати рекомендували ВР прийняти законопроєкт, який: вводить пільгу на всі продажі в розмірі 2000 євро на рік на людину і знижену ставку — у 5% — на все, що понад.

Він вказує, що це є також маяком МВФ.

Голова Комітету обурюється, що у ВР вже півроку зривають прийняття цього законопроєкту, вигадуючи надумані приводи.

А поки… поки податкова вирішила розіслати «листи щастя» людям, які продають власні вживані речі, і навіть за найсміливішими оцінками не є і не можуть бути прихованими підприємцями.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
