10 березня Верховна Рада не підтримала законопроєкт про оподаткування цифрових платформ № 14025 (який називають «податком на OLX»). Про це написав заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.
Рада провалила скандальний законопроєкт про «податок на OLX»
«За» відповідний законопроєкт проголосувало лише 168 народних депутатів.
За словами Железняка, до другого читання Уряд планував подати правки по всім іншим вимогам МВФ:
- скасування пільги на посилки до 150 євро;
- ПДВ для ФОП;
- закріплення підвищеного військового збору на рівні 5% і після закінчення військового стану.
Позиція Гетьманцева
Голова Податкового комітету Гетманцев заявив, що чинна з 2010 року норма передбачає оподаткування доходів від продажу майна фізичними особами, включно з уживаними речами. Для врегулювання ситуації запропоновано законопроєкт. Допоки його не буде прийнято, Гетманцев радить ДПС «прийти до тями» і відчепитися від простих людей
Голова «податкового» Комітету
Для того, аби цього не було, народні депутати рекомендували ВР прийняти законопроєкт, який: вводить пільгу на всі продажі в розмірі 2000 євро на рік на людину і знижену ставку — у 5% — на все, що понад.
Він вказує, що це є також маяком МВФ.
Голова Комітету обурюється, що у ВР вже півроку зривають прийняття цього законопроєкту, вигадуючи надумані приводи.
А поки… поки податкова вирішила розіслати «листи щастя» людям, які продають власні вживані речі, і навіть за найсміливішими оцінками не є і не можуть бути прихованими підприємцями.
