У лютому 2026 року ціни в Україні зросли на 1%: що подорожчало найбільше

У лютому 2026 року споживчі ціни в Україні зросли на 1,0%, що вище за показники 0,7% у січні та 0,8% у грудні 2025 року. Про це 10 березня повідомила Державна служба статистики.

Водночас у річному вимірі інфляція сповільнилася до 7,4%, тоді як у січні вона становила 8,0%. Для порівняння, у лютому 2025 року рівень інфляції сягав 7,6%.

Базова інфляція

Базова інфляція (без урахування найбільш волатильних компонентів) у лютому зросла до 0,7% після 0,4% у січні та 0,5% у грудні 2025 року.

У річному вимірі її темпи знизилися до 7,0% проти 8,0% у січні та 9,3% у грудні минулого року.

Що подорожчало

У лютому найбільший вплив на інфляцію мали продукти харчування.

Продукти та безалкогольні напої подорожчали на 1,4%.

Найбільше зросли ціни на овочі — на 13%.

Також підвищилися ціни на фрукти, зернові продукти, яйця, рибу, хліб, макаронні вироби, соняшникову олію, яловичину, молоко та безалкогольні напої — у межах 0,4−6,1%.

Водночас подешевшали деякі продукти, зокрема м’ясо птиці, свинина, цукор, масло, сало, кисломолочна продукція та сири — на 0,3−4,1%.

Інші зміни цін

Алкоголь і тютюн подорожчали на 1,2%, зокрема тютюнові вироби — на 1,6%.

Одяг і взуття подешевшали на 2,7% (одяг — на 3,0%, взуття — на 2,2%).

Транспорт подорожчав на 1,4%, головним чином через зростання вартості палива та мастил на 3,3%. Водночас залізничні пасажирські перевезення подешевшали на 2,2%.

У сфері зв’язку ціни зросли на 5,2%, що пояснюється підвищенням тарифів на мобільний зв’язок на 9,1%.

Таким чином, попри прискорення місячної інфляції, річні темпи зростання цін продовжили сповільнюватися.