Після тривалого протистояння інкасаторські автомобілі державного Ощадбанку, які були незаконно затримані Національною податковою та митною адміністрацією Угорщини (NAV), нарешті передані українській стороні. Про це повідомила пресслужба банку.
Затримані в Угорщині інкасаторські авто повернули Ощадбанку з пошкодженнями та без грошей і золота
► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Разом із броньованими авто угорська сторона повернула й частину особистих речей семи інкасаторів, які супроводжували вантаж.
Пошкоджене обладнання
Представники банку зафіксували низку пошкоджень спецобладнання автомобілів. Юристи вже провели детальну опись несправностей на місці, а повну оцінку збитків зроблять одразу після того, як машини перетнуть кордон України.
Головне питання: де гроші та золото?
Попри повернення автівок, гроші та золото на загальну суму близько $100 млн досі залишаються під арештом в Угорщині. Йдеться про:
- $40 млн;
- 35 млн євро;
- 9 кг банківського золота.
«Ощадбанк продовжить послідовно відстоювати свої права в межах раніше оголошеної стратегії: захист інтересів своїх співробітників та повернення цінностей, які належать державному банку. Певний перелік юридичних кроків вже здійснено», — йдеться у повідомленні банку.
Ощад наполягає на легальності здійснення перевезень у відповідності зі всіма нормами міжнародного права та законності своїх прав на вилучені кошти і цінності.
Банк навів факти стосовно інциденту в Угорщині:
- перевезення коштів і цінностей здійснювалось у межах міжнародної угоди між Ощадбанком та Райффайзен Банк Австрія. Вантаж було оформлено відповідно до міжнародних правил перевезень та чинних європейських митних процедур,
- Ощадбанк має діючу ліцензію на виконання міжнародних перевезень, видану Державною службою України з безпеки на транспорті,
- під час повномасштабної війни перевезення цінностей банками здійснюються виключно наземним шляхом. Такі перевезення відбуваються в середньому щотижня,
- у складі інкасаторської бригади були 7 штатних співробітників, стаж роботи яких в банку складає від 3 до 21 року. Традиційно доставку міжнародних вантажів супроводжує один з керівників департаменту інкасації Ощадбанку. Цього разу очолював бригаду заступник директора департаменту,
- кошти, які перевозились з Відня до України, належать Ощадбанку. Ці кошти були довірені банку українськими громадянами і бізнесом. Вони прямували до України для подальшого використання в обігу й насичення готівкового ринку країни,
- пакування грошей і цінностей було здійснено відповідно до всіх регуляторних і транспортних вимог.
Передісторія
Як писав «Мінфін», у четвер, 5 березня, під час регулярного перевезення цінностей між Австрією та Україною угорські силові структури безпідставно затримали два інкасаторські автомобілі та сім співробітників Ощадбанку.
За словами банку, транспортування здійснювалося в межах офіційного міжнародного контракту з Raiffeisen Bank International AG (Австрія). Вантаж був оформлений за всіма міжнародними правилами та митними процедурами ЄС.
У затриманих машинах були:
- $40 млн;
- 35 млн євро;
- 9 кг банківського золота.
Угорська податкова служба підтвердила затримання семи інкасаторів Ощадбанку та двох автомобілів з готівкою, що прямували з Австрії до України, заявивши, що веде кримінальне провадження за підозрою у відмиванні грошей.
Угорський уряд показав готівку та золото, які захопили в українських інкасаторських авто. Фото опублікували на офіційній Facebook-сторінці уряду Угорщини. У пості йдеться, що на фотографіях — «операція «Український золотий конвой».
Коментарі - 7