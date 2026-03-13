Затримані в Угорщині інкасаторські авто повернули Ощадбанку з пошкодженнями та без грошей і золота

Після тривалого протистояння інкасаторські автомобілі державного Ощадбанку , які були незаконно затримані Національною податковою та митною адміністрацією Угорщини (NAV), нарешті передані українській стороні. Про це повідомила пресслужба банку.

Разом із броньованими авто угорська сторона повернула й частину особистих речей семи інкасаторів, які супроводжували вантаж.

Пошкоджене обладнання

Представники банку зафіксували низку пошкоджень спецобладнання автомобілів. Юристи вже провели детальну опись несправностей на місці, а повну оцінку збитків зроблять одразу після того, як машини перетнуть кордон України.

Головне питання: де гроші та золото?

Попри повернення автівок, гроші та золото на загальну суму близько $100 млн досі залишаються під арештом в Угорщині. Йдеться про:

$40 млн;

35 млн євро;

9 кг банківського золота.

«Ощадбанк продовжить послідовно відстоювати свої права в межах раніше оголошеної стратегії: захист інтересів своїх співробітників та повернення цінностей, які належать державному банку. Певний перелік юридичних кроків вже здійснено», — йдеться у повідомленні банку.

Ощад наполягає на легальності здійснення перевезень у відповідності зі всіма нормами міжнародного права та законності своїх прав на вилучені кошти і цінності.

Банк навів факти стосовно інциденту в Угорщині:

перевезення коштів і цінностей здійснювалось у межах міжнародної угоди між Ощадбанком та Райффайзен Банк Австрія. Вантаж було оформлено відповідно до міжнародних правил перевезень та чинних європейських митних процедур,

Ощадбанк має діючу ліцензію на виконання міжнародних перевезень, видану Державною службою України з безпеки на транспорті,

під час повномасштабної війни перевезення цінностей банками здійснюються виключно наземним шляхом. Такі перевезення відбуваються в середньому щотижня,

у складі інкасаторської бригади були 7 штатних співробітників, стаж роботи яких в банку складає від 3 до 21 року. Традиційно доставку міжнародних вантажів супроводжує один з керівників департаменту інкасації Ощадбанку. Цього разу очолював бригаду заступник директора департаменту,

кошти, які перевозились з Відня до України, належать Ощадбанку. Ці кошти були довірені банку українськими громадянами і бізнесом. Вони прямували до України для подальшого використання в обігу й насичення готівкового ринку країни,

пакування грошей і цінностей було здійснено відповідно до всіх регуляторних і транспортних вимог.

Передісторія

Як писав «Мінфін», у четвер, 5 березня, під час регулярного перевезення цінностей між Австрією та Україною угорські силові структури безпідставно затримали два інкасаторські автомобілі та сім співробітників Ощадбанку.

За словами банку, транспортування здійснювалося в межах офіційного міжнародного контракту з Raiffeisen Bank International AG (Австрія). Вантаж був оформлений за всіма міжнародними правилами та митними процедурами ЄС.

У затриманих машинах були:

Угорська податкова служба підтвердила затримання семи інкасаторів Ощадбанку та двох автомобілів з готівкою, що прямували з Австрії до України, заявивши, що веде кримінальне провадження за підозрою у відмиванні грошей.

Угорський уряд показав готівку та золото, які захопили в українських інкасаторських авто. Фото опублікували на офіційній Facebook-сторінці уряду Угорщини. У пості йдеться, що на фотографіях — «операція «Український золотий конвой».