13 березня 2026, 8:33

Затримані в Угорщині інкасаторські авто повернули Ощадбанку з пошкодженнями та без грошей і золота

Після тривалого протистояння інкасаторські автомобілі державного Ощадбанку, які були незаконно затримані Національною податковою та митною адміністрацією Угорщини (NAV), нарешті передані українській стороні. Про це повідомила пресслужба банку.

Затримані в Угорщині інкасаторські авто повернули Ощадбанку з пошкодженням
Фото: Ощадбанк

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Разом із броньованими авто угорська сторона повернула й частину особистих речей семи інкасаторів, які супроводжували вантаж.

Пошкоджене обладнання

Представники банку зафіксували низку пошкоджень спецобладнання автомобілів. Юристи вже провели детальну опись несправностей на місці, а повну оцінку збитків зроблять одразу після того, як машини перетнуть кордон України.

Головне питання: де гроші та золото?

Попри повернення автівок, гроші та золото на загальну суму близько $100 млн досі залишаються під арештом в Угорщині. Йдеться про:

  • $40 млн;
  • 35 млн євро;
  • 9 кг банківського золота.

«Ощадбанк продовжить послідовно відстоювати свої права в межах раніше оголошеної стратегії: захист інтересів своїх співробітників та повернення цінностей, які належать державному банку. Певний перелік юридичних кроків вже здійснено», — йдеться у повідомленні банку.

Ощад наполягає на легальності здійснення перевезень у відповідності зі всіма нормами міжнародного права та законності своїх прав на вилучені кошти і цінності.

Банк навів факти стосовно інциденту в Угорщині:

  • перевезення коштів і цінностей здійснювалось у межах міжнародної угоди між Ощадбанком та Райффайзен Банк Австрія. Вантаж було оформлено відповідно до міжнародних правил перевезень та чинних європейських митних процедур,
  • Ощадбанк має діючу ліцензію на виконання міжнародних перевезень, видану Державною службою України з безпеки на транспорті,
  • під час повномасштабної війни перевезення цінностей банками здійснюються виключно наземним шляхом. Такі перевезення відбуваються в середньому щотижня,
  • у складі інкасаторської бригади були 7 штатних співробітників, стаж роботи яких в банку складає від 3 до 21 року. Традиційно доставку міжнародних вантажів супроводжує один з керівників департаменту інкасації Ощадбанку. Цього разу очолював бригаду заступник директора департаменту,
  • кошти, які перевозились з Відня до України, належать Ощадбанку. Ці кошти були довірені банку українськими громадянами і бізнесом. Вони прямували до України для подальшого використання в обігу й насичення готівкового ринку країни,
  • пакування грошей і цінностей було здійснено відповідно до всіх регуляторних і транспортних вимог.

Передісторія

Як писав «Мінфін», у четвер, 5 березня, під час регулярного перевезення цінностей між Австрією та Україною угорські силові структури безпідставно затримали два інкасаторські автомобілі та сім співробітників Ощадбанку.

За словами банку, транспортування здійснювалося в межах офіційного міжнародного контракту з Raiffeisen Bank International AG (Австрія). Вантаж був оформлений за всіма міжнародними правилами та митними процедурами ЄС.

У затриманих машинах були:

  • $40 млн;
  • 35 млн євро;
  • 9 кг банківського золота.

Угорська податкова служба підтвердила затримання семи інкасаторів Ощадбанку та двох автомобілів з готівкою, що прямували з Австрії до України, заявивши, що веде кримінальне провадження за підозрою у відмиванні грошей.

Угорський уряд показав готівку та золото, які захопили в українських інкасаторських авто. Фото опублікували на офіційній Facebook-сторінці уряду Угорщини. У пості йдеться, що на фотографіях — «операція «Український золотий конвой».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментарі - 7

+
0
stas12345
stas12345
13 березня 2026, 8:50
#
Зараз хлопцям передамо координати і вони все повернуть
+
+52
Володимир Нєтряпко (адміністратор Преміум Пакета)
Володимир Нєтряпко (адміністратор Преміум Пакета)
13 березня 2026, 11:08
#
Яким хлопцям? міндічу, цукєрману і шефіру?
+
+67
Володимир Нєтряпко (адміністратор Преміум Пакета)
Володимир Нєтряпко (адміністратор Преміум Пакета)
13 березня 2026, 10:16
#
Затримана 95-м кварталом країна буде повернута з пошкодженнями та без грошей і золота…
+
+15
Oleksii Ch
Oleksii Ch
13 березня 2026, 10:30
#
З Ростова пишеш?
+
+30
Володимир Нєтряпко (адміністратор Преміум Пакета)
Володимир Нєтряпко (адміністратор Преміум Пакета)
13 березня 2026, 11:07
#
З Бердянська…
+
0
Dafxf4300
Dafxf4300
13 березня 2026, 14:13
#
Пенсії не вистачає?)
+
+52
youknow
youknow
13 березня 2026, 11:44
#
І що зробить нбу України? відповідь: нічого. багато питань, відповідей про походження коштів — не має. схематоз не прокатив))
