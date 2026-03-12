Долар пробив 44 грн: НБУ підняв курс до нового максимуму

Національний банк встановив курси валют на п’ятницю, 13 березня. Долар та євро подорожчали, при чому американська валюта досягла нового історичного максимуму.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

На п’ятницю НБУ встановив курс долара на рівні 44,16 грн, що є новим історичним максимумом. Це на 18 копійок більше, ніж у четвер (43,98 грн).

Попередній історичний максимум долара: 43,98 грн (12.03.26).

Водночас регулятор встановив курс євро на п’ятницю на позначці 50,96 грн, що на 3 копійки більше, ніж у четвер (50,93 грн).

Історичний максимум євро: 51,26 грн (18.02.26)​​​.

Підключайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту