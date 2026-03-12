Multi від Мінфін
12 березня 2026, 16:00

Долар пробив 44 грн: НБУ підняв курс до нового максимуму

Національний банк встановив курси валют на п’ятницю, 13 березня. Долар та євро подорожчали, при чому американська валюта досягла нового історичного максимуму.

Долар пробив 44 грн: НБУ підняв курс до нового максимуму
Фото: НБУ

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Курс долара

На п’ятницю НБУ встановив курс долара на рівні 44,16 грн, що є новим історичним максимумом. Це на 18 копійок більше, ніж у четвер (43,98 грн).

Попередній історичний максимум долара: 43,98 грн (12.03.26).

Курс євро

Водночас регулятор встановив курс євро на п’ятницю на позначці 50,96 грн, що на 3 копійки більше, ніж у четвер (50,93 грн).

Історичний максимум євро: 51,26 грн (18.02.26)​​​.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+26
BatonUA
BatonUA
12 березня 2026, 16:04
#
Невже буде 45 при діючій владі.
+
+15
LSD75
LSD75
12 березня 2026, 16:14
#
Как бы не больше, дай Бог хоть на 45 пока остановится
+
0
kadaad1988
kadaad1988
12 березня 2026, 16:36
#
А почему он должен останавливаться? Тарифы подняли, акцизы подняли, цены в гривне ростут, а доллар стоял на месте! Хватит, доллар должен стоить реальные цифры!
+
+30
lider2000
lider2000
12 березня 2026, 16:25
#
На 45 откриваем шампусик.
