Реальний ВВП України у 2025 році зріс на 1,8% — Держстат

Реальний ВВП України у 2025 році зріс на 1,8% порівняно з 2024 роком. Про це повідомила Державна служба статистики у Facebook.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Повідомляється, що номінальний ВВП становив 8 931,2 млрд грн.

Драйвери зростання

Зростання ВВП виробничим методом відбулось в основному за рахунок зростання валової доданої вартості таких видів економічної діяльності:

+12,7% - освіта

+11,6% - будівництво

+6,6% - державне управління; обов’язкове соціальне страхування

+5,8% - діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

+5,3% - oхорона здоров'я та надання соціальної допомоги

+5,3% - операції з нерухомим майном

Зростання ВВП методом кінцевого використання відбулось за рахунок зростання:

15,5% - валового нагромадження капіталу

7,5% - кінцевих споживчих витрат домашніх господарств

5,7% - кінцевих споживчих витрат сектору загального державного управління

Нагадаємо

За прогнозом Інституту економічних досліджень і політичних консультацій (ІЕД), зростання ВВП України у 2026 році становитиме 2,1%, а не 2,8%, як прогнозувалося раніше. У 2027 році економічне зростання може прискоритися до 2,6%, однак навіть за такого сценарію реальний ВВП залишатиметься приблизно на 17% нижчим за довоєнний рівень. Причина — тривалий руйнівний вплив повномасштабної війни росії проти України.