Реальний ВВП України у 2025 році зріс на 1,8% порівняно з 2024 роком. Про це повідомила Державна служба статистики у Facebook.
12 березня 2026, 16:24
Реальний ВВП України у 2025 році зріс на 1,8% — Держстат
Повідомляється, що номінальний ВВП становив 8 931,2 млрд грн.
Драйвери зростання
Зростання ВВП виробничим методом відбулось в основному за рахунок зростання валової доданої вартості таких видів економічної діяльності:
- +12,7% - освіта
- +11,6% - будівництво
- +6,6% - державне управління; обов’язкове соціальне страхування
- +5,8% - діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
- +5,3% - oхорона здоров'я та надання соціальної допомоги
- +5,3% - операції з нерухомим майном
Зростання ВВП методом кінцевого використання відбулось за рахунок зростання:
- 15,5% - валового нагромадження капіталу
- 7,5% - кінцевих споживчих витрат домашніх господарств
- 5,7% - кінцевих споживчих витрат сектору загального державного управління
Нагадаємо
За прогнозом Інституту економічних досліджень і політичних консультацій (ІЕД), зростання ВВП України у 2026 році становитиме 2,1%, а не 2,8%, як прогнозувалося раніше. У 2027 році економічне зростання може прискоритися до 2,6%, однак навіть за такого сценарію реальний ВВП залишатиметься приблизно на 17% нижчим за довоєнний рівень. Причина — тривалий руйнівний вплив повномасштабної війни росії проти України.
Джерело: Мінфін
