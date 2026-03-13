США на 30 днів дозволили купівлю російської нафти, щоб стримати зростання цін

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
13 березня 2026, 9:02

США на 30 днів дозволили купівлю російської нафти, щоб стримати зростання цін

Адміністрація Дональда Трампа зробила екстрений крок для стабілізації глобального енергетичного ринку. Сполучені Штати видали тимчасову ліцензію терміном на 30 днів, яка дозволяє іншим країнам купувати підсанкційну російську нафту та нафтопродукти, завантажених на судна до 12 березня. Про це повідомляє Reuters.

США на 30 днів дозволили купівлю російської нафти, щоб стримати зростання цін
Фото: pixabay

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Міністр фінансів США Скотт Бессент назвав це рішення необхідним етапом для заспокоєння ринків, які опинилися у стані хаосу через війну з Іраном.

Деталі ліцензії

Згідно з текстом ліцензії, опублікованим на сайті Міністерства фінансів:

  • Дозвіл поширюється на нафту, завантажену на судна до 12 березня.
  • Ліцензія діє до півночі 11 квітня (за часом Вашингтона).

За даними Fox News, у морі зараз перебуває близько 124 млн барелів російської нафти у 30 різних локаціях. Цього обсягу вистачить приблизно на 5−6 днів світового споживання, щоб перекрити дефіцит, спричинений блокадою Ормузької протоки.

Реакція союзників

Рішення Вашингтона вже викликало неоднозначну реакцію.

Позиція Білого дому: Бессент наголосив, що захід є «вузькоспрямованим» і не принесе значної фінансової вигоди Кремлю. Це короткостроковий крок, щоб захистити американський бізнес перед проміжними виборами в Конгрес у листопаді.

Реакція ЄС: президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після переговорів з лідерами G7 заявила, що зараз не час послаблювати санкції проти росії, попри енергетичну кризу.

Крім того, стало відомо, що російська делегація (зокрема Кирило Дмитрієв) вже обговорювала кризу у Флориді з Джаредом Кушнером та спецпосланцем Трампа Стівом Віткоффом.

Контекст

Після ударів США та Ізраїлю по Ірану Тегеран заблокував Ормузьку протоку, через яку проходить левова частка близькосхідної нафти. Це спровокувало найбільший в історії збій у постачанні палива.

У середу Вашингтон оголосив про вивільнення 172 млн барелів зі стратегічного резерву. Загалом країни МЕА домовилися випустити на ринок 400 млн барелів.

Проте ціни все одно перетнули психологічну позначку в $100 за барель.

Що з цінами зараз?

Станом на ранок п'ятниці, 13 березня, показники виглядають наступним чином:

  • Brent: ф’ючерси на травень зросли на 0,1% до $100,56 за барель. Загалом за тиждень ціна підскочила на 9%.
  • WTI: американська нафта торгується на рівні $95,57. Попри незначне ранкове просідання, тижневе зростання становить близько 7%.

Додаткові заходи Трампа для зниження цін

Окрім «нафтового послаблення», адміністрація Трампа робить ще низку кроків.

Захист мореплавства: Трамп наказав забезпечити страхування ризиків для морської торгівлі у Перській затоці, а ВМС США можуть почати конвойний супровід танкерів.

Скасування внутрішніх обмежень: Білий дім розглядає можливість тимчасового скасування «закону Джонса», щоб іноземні судна могли вільно перевозити пальне між портами США, знижуючи логістичні витрати.

Заяви Трампа про те, що США можуть «добре заробити» на високих цінах на нафту, викликали шквал критики з боку деяких законодавців, які звинуватили його в лобіюванні інтересів лише багатих верств населення.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
+90
Перший Потужний
Перший Потужний
13 березня 2026, 9:35
#
@Бессент наголосив, що захід є «вузькоспрямованим» і не принесе значної фінансової вигоди Кремлю.

Бессент — **** оце «не принесе» фін вигоди, це якби там одна країна якась купувала, а коли в тебе кинуть буквально всім світом купувати нафту зараз. то можна продати все наявне і резерви також, ну, а по документах зробити так, щоб вся нафта була «завантажена на судна до 12 березня» якби не проблема для кацапів, вони зараз на два роки вперед напродають нафти за цей місяць, просто всю наявну нафту котру можна продати. в тому числі з резервів, зараз спихнуть, а потім коли знову заберуть цю «ліцензію», видобуту нафту собі в резерви і будуть переміщувати, штати вчергове обісралися…перша армія світу не може розблокувати одну нещасну протоку, бо грець знає яка армія світу заблокувала її, а друга армія світу воює четвертий рік проти країни котра в чотири рази менше, сюр якийсь
+
0
vipost
vipost
13 березня 2026, 10:59
#
+15
+
+30
youknow
youknow
13 березня 2026, 11:48
#
Війна це бізнес, Україну вже давно продали, росія шістка США, навіть якщо Україну здадуть росії - не біда, росія все одно повинна буде видобувати та направляти ресурси США. тому що міжнародні договори підписані давно та мають виконуватись за будь яких умов.
+
+15
Игорь УА
Игорь УА
13 березня 2026, 12:49
#
Рижий дурень, скажи вже що всіх переміг і вилазь с того Ірану.
+
0
guitar
guitar
13 березня 2026, 13:46
#
Вот так будет и с гарантиями безопасности от амеров. сначала дадут, а потом будут снимать на 30 дней для захвата рашкой запорожья херсона и т. д.))))
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 6 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами