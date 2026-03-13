США на 30 днів дозволили купівлю російської нафти, щоб стримати зростання цін

Адміністрація Дональда Трампа зробила екстрений крок для стабілізації глобального енергетичного ринку. Сполучені Штати видали тимчасову ліцензію терміном на 30 днів, яка дозволяє іншим країнам купувати підсанкційну російську нафту та нафтопродукти, завантажених на судна до 12 березня. Про це повідомляє Reuters.

Міністр фінансів США Скотт Бессент назвав це рішення необхідним етапом для заспокоєння ринків, які опинилися у стані хаосу через війну з Іраном.

Деталі ліцензії

Згідно з текстом ліцензії, опублікованим на сайті Міністерства фінансів:

Дозвіл поширюється на нафту, завантажену на судна до 12 березня.

Ліцензія діє до півночі 11 квітня (за часом Вашингтона).

За даними Fox News, у морі зараз перебуває близько 124 млн барелів російської нафти у 30 різних локаціях. Цього обсягу вистачить приблизно на 5−6 днів світового споживання, щоб перекрити дефіцит, спричинений блокадою Ормузької протоки.

Реакція союзників

Рішення Вашингтона вже викликало неоднозначну реакцію.

Позиція Білого дому: Бессент наголосив, що захід є «вузькоспрямованим» і не принесе значної фінансової вигоди Кремлю. Це короткостроковий крок, щоб захистити американський бізнес перед проміжними виборами в Конгрес у листопаді.

Реакція ЄС: президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після переговорів з лідерами G7 заявила, що зараз не час послаблювати санкції проти росії, попри енергетичну кризу.

Крім того, стало відомо, що російська делегація (зокрема Кирило Дмитрієв) вже обговорювала кризу у Флориді з Джаредом Кушнером та спецпосланцем Трампа Стівом Віткоффом.

Контекст

Після ударів США та Ізраїлю по Ірану Тегеран заблокував Ормузьку протоку, через яку проходить левова частка близькосхідної нафти. Це спровокувало найбільший в історії збій у постачанні палива.

У середу Вашингтон оголосив про вивільнення 172 млн барелів зі стратегічного резерву. Загалом країни МЕА домовилися випустити на ринок 400 млн барелів.

Проте ціни все одно перетнули психологічну позначку в $100 за барель.

Що з цінами зараз?

Станом на ранок п'ятниці, 13 березня, показники виглядають наступним чином:

Brent: ф’ючерси на травень зросли на 0,1% до $100,56 за барель. Загалом за тиждень ціна підскочила на 9%.

WTI: американська нафта торгується на рівні $95,57. Попри незначне ранкове просідання, тижневе зростання становить близько 7%.

Додаткові заходи Трампа для зниження цін

Окрім «нафтового послаблення», адміністрація Трампа робить ще низку кроків.

Захист мореплавства: Трамп наказав забезпечити страхування ризиків для морської торгівлі у Перській затоці, а ВМС США можуть почати конвойний супровід танкерів.

Скасування внутрішніх обмежень: Білий дім розглядає можливість тимчасового скасування «закону Джонса», щоб іноземні судна могли вільно перевозити пальне між портами США, знижуючи логістичні витрати.

Заяви Трампа про те, що США можуть «добре заробити» на високих цінах на нафту, викликали шквал критики з боку деяких законодавців, які звинуватили його в лобіюванні інтересів лише багатих верств населення.