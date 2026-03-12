Головне за четвер: Долар по 44 грн, кешбек на пальне та доплати по 1 500 грн

Долар пробив 44 грн: НБУ підняв курс до нового максимуму

Національний банк встановив курси валют на п’ятницю, 13 березня. Долар та євро подорожчали, при чому американська валюта досягла нового історичного максимуму. На п’ятницю НБУ встановив курс долара на рівні 44,16 грн, що є новим історичним максимумом. Це на 18 копійок більше, ніж у четвер (43,98 грн). Попередній історичний максимум долара: 43,98 грн (12.03.26).

До 15% кешбеку на пальне: як українці зможуть повертати гроші за кожну заправку

Програма кешбеку на пальне працюватиме до 1 травня на всіх АЗС, які приєднаються до ініціативи. Розмір компенсації від держави залежить від виду пального, який ви обираєте: 15% кешбеку — на дизельне пальне; 10% кешбеку — на бензин; 5% кешбеку — на автомобільний газ.

Приватизація Приватбанку в Дії: чи зможуть українці на ній заробити

Про необхідність приватизації Приватбанку почали говорити вже незадовго після його переходу до державної власності. Ці ідеї висловлювали як в уряді, так і в Нацбанку. Кабмін прагне як повернути залиті для порятунку банку гроші, а регулятор бачить ризики від надмірного державного впливу на банківський сектор. Цього року колишній голова НКЦПФР Руслан Магомедов представив свій план приватизації установи, що передбачає залучення широкого кола приватних інвесторів. Чи зможуть українці заробити на такій приватизації, і чи реалістичне її проведення, розбирався «Мінфін».

Мінсоцполітики готує програму доплат: 13 млн українців отримають по 1500 грн

Міністерство соціальної політики України має підготувати на квітень програму спеціальної доплати для пенсіонерів та інших громадян, які отримують соціальну допомогу. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Креді Агріколь Україна домовився про купівлю Банку Львів

Креді Агріколь Україна, який працює на ринку України понад 30 років, підписав угоду про придбання до 100% акціонерного капіталу Банку Львів, українського банку, орієнтованого на малий та середній бізнес, з головним офісом у Львові.

Реальний ВВП України у 2025 році зріс на 1,8% — Держстат

Реальний ВВП України у 2025 році зріс на 1,8% порівняно з 2024 роком. Про це повідомила Державна служба статистики. При цьому номінальний ВВП становив 8 931,2 млрд грн.

Чи забере ШІ вашу роботу: хто в зоні ризику вже сьогодні

Нещодавно «Мінфін» провів серед читачів опитування про те, чи готуються вони до змін на ринку праці через розвиток штучного інтелекту. Майже 40% респондентів відповіли, що не вважають ШІ реальним конкурентом у своїй професії, а ще 19% — взагалі не планують адаптуватися, бо сподіваються «допрацювати» на наявному досвіді. На цьому тлі ми вирішили розібратися, що ж насправді вже відбувається на глобальному ринку праці: які професії ШІ витісняє вже сьогодні, які — лише змінює, і чому історія Генрі Форда може виявитися несподівано актуальною у 2026 році.