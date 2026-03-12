Головне за четвер: Долар по 44 грн, кешбек на пальне та доплати по 1 500 грн

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
12 березня 2026, 20:00

Головне за четвер: Долар по 44 грн, кешбек на пальне та доплати по 1 500 грн

Головне за четвер, 12 березня.

Головне за четвер, 12 березня.

Долар пробив 44 грн: НБУ підняв курс до нового максимуму

Національний банк встановив курси валют на п’ятницю, 13 березня. Долар та євро подорожчали, при чому американська валюта досягла нового історичного максимуму. На п’ятницю НБУ встановив курс долара на рівні 44,16 грн, що є новим історичним максимумом. Це на 18 копійок більше, ніж у четвер (43,98 грн). Попередній історичний максимум долара: 43,98 грн (12.03.26).

До 15% кешбеку на пальне: як українці зможуть повертати гроші за кожну заправку

Програма кешбеку на пальне працюватиме до 1 травня на всіх АЗС, які приєднаються до ініціативи. Розмір компенсації від держави залежить від виду пального, який ви обираєте: 15% кешбеку — на дизельне пальне; 10% кешбеку — на бензин; 5% кешбеку — на автомобільний газ.

Приватизація Приватбанку в Дії: чи зможуть українці на ній заробити

Про необхідність приватизації Приватбанку почали говорити вже незадовго після його переходу до державної власності. Ці ідеї висловлювали як в уряді, так і в Нацбанку. Кабмін прагне як повернути залиті для порятунку банку гроші, а регулятор бачить ризики від надмірного державного впливу на банківський сектор. Цього року колишній голова НКЦПФР Руслан Магомедов представив свій план приватизації установи, що передбачає залучення широкого кола приватних інвесторів. Чи зможуть українці заробити на такій приватизації, і чи реалістичне її проведення, розбирався «Мінфін».

Мінсоцполітики готує програму доплат: 13 млн українців отримають по 1500 грн

Міністерство соціальної політики України має підготувати на квітень програму спеціальної доплати для пенсіонерів та інших громадян, які отримують соціальну допомогу. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Креді Агріколь Україна домовився про купівлю Банку Львів

Креді Агріколь Україна, який працює на ринку України понад 30 років, підписав угоду про придбання до 100% акціонерного капіталу Банку Львів, українського банку, орієнтованого на малий та середній бізнес, з головним офісом у Львові.

Реальний ВВП України у 2025 році зріс на 1,8% — Держстат

Реальний ВВП України у 2025 році зріс на 1,8% порівняно з 2024 роком. Про це повідомила Державна служба статистики. При цьому номінальний ВВП становив 8 931,2 млрд грн.

Чи забере ШІ вашу роботу: хто в зоні ризику вже сьогодні

Нещодавно «Мінфін» провів серед читачів опитування про те, чи готуються вони до змін на ринку праці через розвиток штучного інтелекту. Майже 40% респондентів відповіли, що не вважають ШІ реальним конкурентом у своїй професії, а ще 19% — взагалі не планують адаптуватися, бо сподіваються «допрацювати» на наявному досвіді. На цьому тлі ми вирішили розібратися, що ж насправді вже відбувається на глобальному ринку праці: які професії ШІ витісняє вже сьогодні, які — лише змінює, і чому історія Генрі Форда може виявитися несподівано актуальною у 2026 році.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 14 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами