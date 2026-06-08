Заощаджувати стає важче: 62% українців не відкладають гроші (опитування Rakuten Viber)

Rakuten Viber дізнався, чи робили українці заощадження протягом останніх двох років. Половина опитаних не робила заощаджень, ще 14% — витрачали заощаджене. Респонденти, яким вдавалося відкладати, найчастіше зберігали заощадження в готівці вдома. Про це йдеться в опитуванні Rakuten Viber.

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Чи вдається українцям робити заощадження

Результати опитування показали, що 62% українців не робили заощадження протягом останніх двох років. Натомість 13% опитаних відкладають з кожної зарплатні, а кожен четвертий (25%) — намагається відкладати, але не систематично.

Команда Rakuten Viber проводила подібне опитування влітку 2024 року. Частка українців, яким вдається робити заощадження, впала на 6 відсоткових пунктів — з 44% у 2024 році до 38% у 2026 році.

На питання «Чи робили ви заощадження протягом останніх двох років?» відповіді розподілилися так:

Ні: раніше вдавалося, проте зараз не маю такої можливості — 33% (16% у 2024 році);

Так, намагаюся відкладати, але не систематично — 25% (32% у 2024 році);

Ні, як раніше, так і зараз не маю заощаджень — 15% (21% у 2024 році);

Останні кілька років не тільки не відкладаю, а й витрачаю заощаджене — 14% (19% у 2024 році);

Так, відкладаю з кожної заробітної плати — 13% (12% у 2024 році).

Де українці зберігають заощадження

Українці, яким вдається відкладати, також розповіли, де зберігають заощадження. 46% опитаних зберігають готівку вдома, 13% — мають рахунок у банку. Відповіді на питання «Якщо вдається відкладати, де зберігаєте заощадження?» розподілилися так:

Готівка вдома — 46% (53% у 2024 році);

Рахунок у банку — 13% (10% у 2024 році);

Депозит під відсоток у банку — 9% (5% у 2024 році);

Тримаю в нерухомості — 2% (1% у 2024 році);

Криптовалюта — 1% (2% у 2024 році);

Облігації чи інші цінні папери — 1% (стільки ж, скільки й у 2024 році);

Цінні метали — 1% (стільки ж, скільки й у 2024 році);

Всього потроху — 13% (14% у 2024 році);

Інше — 14% (13% у 2024 році).

Примітка: методика дослідження — анонімне онлайн-опитування, n > 18 000. Ключова вікова група — 34−45 років, понад 50% респондентів віком до 45 років.