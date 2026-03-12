Міністерство соціальної політики України має підготувати на квітень програму спеціальної доплати для пенсіонерів та інших громадян, які отримують соціальну допомогу. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
12 березня 2026, 12:59
Мінсоцполітики готує програму доплат: 13 млн українців отримають по 1500 грн
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Хто та скільки отримає
Передбачається, що одноразову виплату у розмірі 1500 гривень отримають щонайменше 13 мільйонів українців.
За словами Зеленського, доплата буде спрямована насамперед на підтримку людей із найнижчими доходами — пенсіонерів, а також інших вразливих категорій населення, які вже отримують державну соціальну допомогу.
Читайте також: Зеленський анонсував програму кешбеку для споживачів пального
Кошти нарахують автоматично, без необхідності подавати додаткові заяви чи проходити бюрократичні процедури. Виплати отримають саме ті громадяни, рівень доходів яких свідчить про потребу в додатковій підтримці.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 30 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі - 8
нация дебилов.
пенсыыы, чтоб вам в одно место … шваброй воткнули
думаю надо сделать страховой стаж 200 лет 63 маленький пенсионный возраст
это никого не волнует
розробити програму допомоги для споживачів пального.