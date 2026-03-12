Мінсоцполітики готує програму доплат: 13 млн українців отримають по 1500 грн

Міністерство соціальної політики України має підготувати на квітень програму спеціальної доплати для пенсіонерів та інших громадян, які отримують соціальну допомогу. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Хто та скільки отримає

Передбачається, що одноразову виплату у розмірі 1500 гривень отримають щонайменше 13 мільйонів українців.

За словами Зеленського, доплата буде спрямована насамперед на підтримку людей із найнижчими доходами — пенсіонерів, а також інших вразливих категорій населення, які вже отримують державну соціальну допомогу.

Кошти нарахують автоматично, без необхідності подавати додаткові заяви чи проходити бюрократичні процедури. Виплати отримають саме ті громадяни, рівень доходів яких свідчить про потребу в додатковій підтримці.