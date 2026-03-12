Multi від Мінфін
12 березня 2026, 12:59

Мінсоцполітики готує програму доплат: 13 млн українців отримають по 1500 грн

Міністерство соціальної політики України має підготувати на квітень програму спеціальної доплати для пенсіонерів та інших громадян, які отримують соціальну допомогу. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Міністерство соціальної політики України має підготувати на квітень програму спеціальної доплати для пенсіонерів та інших громадян, які отримують соціальну допомогу.

Хто та скільки отримає

Передбачається, що одноразову виплату у розмірі 1500 гривень отримають щонайменше 13 мільйонів українців.

За словами Зеленського, доплата буде спрямована насамперед на підтримку людей із найнижчими доходами — пенсіонерів, а також інших вразливих категорій населення, які вже отримують державну соціальну допомогу.

Кошти нарахують автоматично, без необхідності подавати додаткові заяви чи проходити бюрократичні процедури. Виплати отримають саме ті громадяни, рівень доходів яких свідчить про потребу в додатковій підтримці.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Коментувати

Коментарі - 8

+
+96
Евгений Петров
Евгений Петров
12 березня 2026, 13:08
#
А потом эти кретины опять за Зелебобу проголосуют.

нация дебилов.

пенсыыы, чтоб вам в одно место … шваброй воткнули

думаю надо сделать страховой стаж 200 лет 63 маленький пенсионный возраст

+
0
ture
ture
12 березня 2026, 14:12
#
Это тебе надо в одно место шваброй воткнуть, всё равно от такого дебила толку мало. Можно подумать у пенсионеров в нашей стране сильно много выбора. Ты вообще понимаешь фразу «кошти нарахують автоматично»? Кого надо поставить президентом, того и поставят. Да будет тебе известно, от выбора народа в нашей стране никогда ничего не зависело!
+
+15
BigBend
BigBend
12 березня 2026, 15:44
#
У пенсіонерів в нашій країні був вибір не голосувати за гречку за Януковича. Вони свій вибір зробили.
+
+15
lider2000
lider2000
12 березня 2026, 15:45
#
Не соглашусь, последние вибори как раз били честними, ибо порошенко со своим админресурсов проиграл, хотя при желании мог виграть.
+
0
Евгений Петров
Евгений Петров
12 березня 2026, 13:13
#
Куда подевалаось 4.2 млн за 4 года из 6.2

это никого не волнует

+
+85
ture
ture
12 березня 2026, 14:20
#
А вот с **** ли этот атракцион невиданной щедрости — это вопрос.
+
+30
Vadimra
Vadimra
12 березня 2026, 15:14
#
Гуляем, деньги есть
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
12 березня 2026, 15:57
#
Крім того, Міністерствам економіки та енергетики доручено
розробити програму допомоги для споживачів пального.
