Витік даних Мін'юсту США підставив під удар жертв Епштейна: розслідування Reuters

Міністерство юстиції США вирішило довести свою відданість прозорості та оприлюднило у мережі величезний архів у справі Джеффрі Епштейна. Замість торжества справедливості стався повний провал: через банальний поспіх та неуважність чиновників особисті дані постраждалих жінок опинилися у відкритому доступі. Про це розповіло видання Reuters .

Понад 3 мільйони сторінок матеріалів мали пролити світло на злочини мільярдера, але натомість стали джерелом нових бід. У мережу потрапили повні імена, домашні адреси, номери телефонів, дати народження та навіть фотографії 177 жінок. Багато хто з них на той час були ще дітьми. Навіть коли юристи почали бити на сполох, урядові сайти продовжували зберігати ці дані ще кілька місяців.

Нове пекло: зброя та охорона для самозахисту

Для цих жінок публікація урядових архівів обернулася кошмаром. На адресу жінок, які фігурували у «справі Епштейна», почали надходити дзвінки та повідомлення з погрозами від тролів та прихильників теорій змови.

Масштаби цькування змусили їх радикально змінити своє життя. Щоб почуватися в безпеці, багато хто був змушений купувати електрошокери, зброю та навіть наймати озброєну охорону. Тепер вони живуть у постійній тривозі, боячись вийти з дому та уникаючи будь-якої публічності. Поліція у більшості випадків просто закриває справи, адже знайти анонімних кривдників у мережі майже неможливо.

Чому чиновники припустилися такого провалу

Ситуація з витоком викликала хвилю обурення, і це зрозуміло. Чиновники намагалися виправдатися тим, що просто виконували закон про прозорість, але зрештою поставили сухі формальності вище за безпеку людей. По суті, спрацював ефект бюрократичної сліпоти: ніхто з відповідальних осіб не спромігся перевірити, що саме потрапляє у вільний доступ до інтернету.

У результаті державні органи, які мали допомогти розкрити злочини Епштейна та відновити справедливість, завдали ще більшої шкоди тим, хто вже став жертвою насильства. Юристи тепер наполягають на створенні спеціальних комісій, які вручну перевірятимуть кожен файл, перш ніж він потрапить у загальний доступ.

Зараз керівництво відомства намагається виправити ситуацію і визнає прорахунки, але для багатьох збитки вже неможливо відшкодувати. Частина постраждалих вирішила не залишати це просто так і вже подала колективний позов проти уряду США, а також проти компанії Google, через те, що їхні дані почали поширюватися ще ширше.

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