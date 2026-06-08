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8 червня 2026, 15:33

Sense Bank запустив нову флагманську картку

Sense Bank спільно з Mastercard представив нову флагманську картку Sense, яка дозволяє користуватися як власними коштами, так і кредитним лімітом в межах однієї картки. Клієнти можуть отримувати дохід на залишок власних коштів або користуватися кредитним лімітом зі ставкою 0,01% річних на покупки.

Sense Bank спільно з Mastercard представив нову флагманську картку Sense, яка дозволяє користуватися як власними коштами, так і кредитним лімітом в межах однієї картки.

Унікальність картки Sense у поєднанні переваг, які найчастіше доступні в різних банківських продуктах. Банк нараховує 3% річних на залишок власних коштів щомісяця, а також надає кредитний ліміт до 50 000 грн зі ставкою 0,01% річних на покупки. На відміну від більшості кредитних карток, де пільгові умови діють обмежений час, ставка 0,01% річних на покупки зберігається постійно.

«Ми бачимо, що клієнти дедалі рідше поділяють свої фінанси на окремі продукти для заощаджень, щоденних витрат чи кредитування. Людям потрібне одне просте рішення, яке працює в різних життєвих ситуаціях. Саме тому ми створили картку Sense — продукт, який дозволяє одночасно користуватися власними коштами, отримувати дохід на їх залишок і за потреби мати доступ до кредитного ліміту на зрозумілих умовах», — зазначила Інна Тютюн, членкиня Правління та директорка блоків IT та роздрібного бізнесу Sense Bank

Джерело: Sense Bank
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Коментарі - 2

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0
BatonUA
BatonUA
8 червня 2026, 15:42
#
Якби 5−10% на залишок, то взагалі був би жир
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0
bohdan1
bohdan1
8 червня 2026, 18:21
#
У них було 7% на залишок по картці хамелеон до націоналізації і деякий час після націоналізації. Потім то все поурізали. Щоб не заважали монобанку ;)
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