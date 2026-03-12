Приватизація Приватбанку в Дії: чи зможуть українці на ній заробити

Про необхідність приватизації Приватбанку почали говорити вже незадовго після його переходу до державної власності. Ці ідеї висловлювали як в уряді, так і в Нацбанку. Кабмін прагне як повернути залиті для порятунку банку гроші, а регулятор бачить ризики від надмірного державного впливу на банківський сектор. Цього року колишній голова НКЦПФР Руслан Магомедов представив свій план приватизації установи, що передбачає залучення широкого кола приватних інвесторів. Чи зможуть українці заробити на такій приватизації, і чи реалістичне її проведення, розбирався «Мінфін».

Як має пройти приватизація

Загалом капітал Приватбанку складається із 736 млн простих акцій. Розмістити ж пропонується 7% від їх загальної кількості — 51,5 млн. Початкова ціна однієї акції становитиме 300 грн. Таким чином загалом буде розміщено акцій на 18 млрд грн.

Сам же Приват, виходячи з такої вартості однієї акції, оцінюється у 220,8 млрд грн. За поточним курсом це трохи більше $5 млрд. Діра ж у фінансах установи, спричинена виведенням коштів її колишніми власниками, під час націоналізації оцінювалася у $5,5 млрд або орієнтовно 140 млрд грн. Таким чином нинішня оцінка банку у гривні суттєво вища за суму фінансових вливань в нього у гривні, але нижча у доларовому еквіваленті.

Водночас відповідно до плану приватизації 300 грн — це не фінальна сума, яку можна буде отримати за кожну акцію. Передбачається, що IPO відбудеться через Дію за принципом аукціону. Кожна фізособа, яка вирішить купити акції самостійно вказуватиме суму, яку готова за них заплатити. Наприклад, при стартовій ціні 300 грн за акцію ви зможете зробити заявку на 10 акцій по 350 грн за штуку. Або 400 грн, або ще більше.

Кошти які громадяни будуть готові заплатити за участь у IPO потрібно буде розмістити на спеціальному рахунку в одному з державних банків. Максимальна сума, на яку одна особа зможе купити акції — 400 тис. грн. Далі, коли всі заявки будуть зібрані, відбудеться підрахунок середньої вартості однієї акції. Заявки, що відповідатимуть середній ціні або виявляться вище неї — будуть задоволені. Тим же, хто запропонує нижчу ціну — просто повернуть гроші.

Таким чином тим, хто плануватиме купити акції під час розміщення доведеться підіймати ставку, адже скільки грошей пропонують інші залишатиметься невідомим.

Після оголошення результатів розміщення, акції нових власників будуть переведені на їх рахунок у цінних паперах. Також відбуватиметься торгівля акціями Привату на біржах. Тому тут важливо уточнити, що Дія виступатиме виключно як майданчик аукціону. На її рахунки гроші не потраплятимуть, акції вона не зберігатиме. Подібним чином застосунок вже виступає як маркертплейс для придбання ОВДП.

Чи реалістичний такий сценарій приватизації

Фахівці з якими поспілкувався «Мінфін» бачать позитивний аспект у розміщенні акцій саме через Дію, адже вже є однозначно позитивний досвід її використання для торгівлі ОВДП.

«Продаж акцій Приватбанку через застосунок Дія може стати одним із перших технологічних прикладів „народного інвестування“ в Україні. Простий доступ через смартфон здатен залучити велику кількість фізичних осіб, які раніше не мали досвіду купівлі акцій, але є споживачами банківських послуг та зокрема клієнтами Приватбанку. Багато що залежатиме від того, наскільки зрозумілою та простою буде сама процедура купівлі», — відзначає керівник розвитку інвестиційних продуктів БТС Брокер Сергій Гончаренко.

Також, за словами фінансового аналітика інвестгрупи ICU Михайла Демківа, завдяки військовим облігаціям величезна кількість українців вперше в житті купили справжні цінні папери. «Поступово в країні формується культура інвестування. Можливо, така приватизація Приватбанку допоможе в її формуванні, до боргових цінних паперів додавши акції», — говорить він. Але відразу додає, що успіх цієї ініціативи не є гарантованим.

Як визначити справедливу ціну і чи зростатиме вона

Приват — з суттєвим відривом найбільший банк України. За даними установи кількість її активних клієнтів перевищує 18 млн осіб. Загальні активи, повідомляють в НБУ, сягають 941 млрд грн, а це 22,5% від активів всієї банківської системи країни. На рахунку в Приваті 719 млрд коштів клієнтів — 22% від загальної кількості.

При цьому банк високоприбутковий. За підсумками минулого року після сплати податків він заробив 29,1 млрд грн. Оскільки Приват належить державі, то уряд самостійно вирішує скільки дивідендів той перерахує до бюджету. І зважаючи на те, що кошти державі потрібні, скромністю у цьому питанні влада не відзначається. Загальна сума дивідендів, сплачених банком у 2019−2025 рр. 138 млрд грн. Минулого року ця сума становила 43,6 грн на акцію.

Якщо після розміщення акцій принципи перерахунку дивідендів не змінюватимуться, то орієнтовна дохідність для інвесторів становитимуть 10−12% річних від запланованої ціни розміщення. Хоча звісно, слід уточнити, що це не гарантована сума і кожного року дивіденди переглядатимуться.

Водночас навіть за найкращий актив не хотілося б переплачувати. Тому погляньмо, яка ціна Привату порівняно з іншими великими банками Європи.

Найпростіше це проаналізувати показник P/E — співвідношення капіталізації до прибутку після сплати податків.

Виходячи з ціни 300 грн за акцію загальна вартість банку становить 220,8 млрд грн. Прибуток після сплати податків — 29,1 млрд грн. Відповідно розраховуємо P/E: 220,8 поділити на 29 буде приблизно 7,6. Тут слід враховувати, що в Україні тимчасово діють високі податки в 50% на доходи банків, а тому після їх повернення до звичних 25%, прибуток має зрости, а P/E знизитись.

Для порівняння наразі P/E ключового британського банку HSBC Holdings становить 14,3.

У найбільшого банку ЄС іспанського Banco Santander — 11,8. У лідера ринку Франції BNP Paribas — 8,7, а німецького Deutsche Bank — 8,5.

Якщо ж поглянути на ближчий до нас польський ринок, то там показник P/E буде наступним: PKO — 10,6; Bank Pekao — 8; mBank — 11,7.

Таким чином поточна оцінка Привату не набагато нижча, ніж у лідерів банківського ринку у Європі. Подальшу ж зміну ціни акцій прогнозувати фактично неможливо, адже на неї впливатиме величезна кількість факторів.

«Якщо банк і надалі демонструватиме високий прибуток та стабільні дивідендні виплати, це може підтримувати інтерес інвесторів до купівлі його акцій, як результат зростання ціни. Значення матиме і політика держави як акціонера, яку формує Міністерство фінансів. Додатковим фактором може стати подальший розвиток фондового ринку та популяризація інвестування серед населення. Але ціна акцій залишатиметься чутливою до геополітичних та воєнних ризиків і темпів відновлення економіки. Тому потенціал зростання є, але він напряму залежить від макроекономічної стабільності нашої держави та перебігу воєнних подій», — пояснює Сергій Гончаренко.

Чи варто чекати на приватизацію найближчим часом

Розміщення акцій Привату в Дії та залучення широкого кола інвесторів могло б забезпечити державі не лише отримання коштів до бюджету, але й ряд інших переваг.

Зокрема, торгівля акціями продемонструвала б ринкову ціну банку, яку можна було б використовувати під час переговорів з інституційними інвесторами для продажу більшої частки фінустанови. Також розміщення сприяло б загальному розвитку фондового ринку України, проклало б шлях для IPO інших державних чи приватних компаній.

Водночас тут є і ризики. Якщо розміщення провалиться, ціна акцій піде донизу, то в майбутньому продати Приват чи інші держбанки за хорошу ціну стане значно складніше.

Про плани приватизації Привату в уряді заявляли ще до повномасштабного вторгнення, підтверджували цю ідею і після нього. Однак, швидше за все, держава почне процес продажу менших банків.

Восени минулого року Кабмін зробив перший крок аби позбутись Сенс Банку та Укргазбанку, оголосивши про план залучення радників для продажу їх акцій. Залучити радників планується до кінця жовтня цього року. Коли ж буде сама приватизація і в якому форматі невідомо.

Черга ж Привату, очевидно, прийде вже після відпрацювання процедури приватизації на менших установах. В самій НКЦПФР теж не наполягають на розміщенні акцій Привату. Як розповіли «Мінфіну» в Нацкомісії, зараз вона зосереджується на розвитку ринків капіталу та підготовці до запуску особових інвестиційних рахунків.

Таким чином не варто очікувати, що вже найближчим часом у громадян з'явиться можливість купити акції Привату. Але дискусія про формат розміщення акцій все ж дає сподівання на появу повноцінного фондового ринку.