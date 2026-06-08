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8 червня 2026, 15:50

Увага! Шахраї маскуються під «Дію»

Команда порталу «Дія» виявила фішинговий сайт, який зовні дуже схожий на офіційний сервіс, і вже заблокувала його. Зловмисники створюють ресурси з доменами, що максимально нагадують справжню «Дію», щоб викрасти персональні дані українців. Про це повідомила пресслужба «Дії» на своїй офіційній сторінці у Facebook.

Команда порталу «Дія» виявила фішинговий сайт, який зовні дуже схожий на офіційний сервіс, і вже заблокувала його.

На фейковому ресурсі шахраї пропонують користувачам завантажити нібито оновлений застосунок через браузер. Насправді ж такі дії дають злочинцям доступ до всієї особистої інформації на вашому пристрої.

Як не стати жертвою шахраїв

Команда «Дії» наголошує, що безпека ваших даних залежить насамперед від пильності. Головні правила, які допоможуть вберегтися:

  • застосунок «Дія» можна завантажувати виключно з офіційних магазинів App Store та Google Play;

  • єдиним офіційним порталом сервісу є diia.gov.ua;

  • ніколи не клікайте на сумнівні посилання, отримані в месенджерах або через електронну пошту;

  • не завантажуйте файли з невідомих джерел, навіть якщо вони виглядають як оновлення для відомих застосунків.

Шахраї щодня вигадують нові гачки, тому критичне мислення та обережність в інтернеті залишаються найкращим захистом від будь-яких цифрових загроз. Якщо ви отримали повідомлення з пропозицією перейти на незрозумілий сайт або завантажити сторонній файл, краще одразу видалити таке повідомлення та заблокувати відправника.

Пам’ятайте, що офіційна команда «Дії» ніколи не надсилає посилання на завантаження застосунків через сторонні ресурси. Будьте уважними та перевіряйте адресу сайту в браузері перед тим, як вводити будь-які дані.

Читайте також: ГНС попередила про шахрайські листи: що потрібно знати платникам

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Dmitry V.G.
Dmitry V.G.
8 червня 2026, 18:08
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Выдают себя за Дию и предлагают вложиться в ОВГЗ?))) Точно мошенники!
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