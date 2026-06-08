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8 червня 2026, 16:10

ДПС відкрила десятки онлайн-пунктів консультацій

Державна податкова служба України суттєво розширила географію своєї мережі онлайн-допомоги платникам податків. Лише за останні два тижні в різних регіонах країни запрацювало ще 39 нових дистанційних пунктів Офісів податкових консультантів. Деталі цієї ініціативи оприлюднила Державна податкова служба України.

Державна податкова служба України суттєво розширила географію своєї мережі онлайн-допомоги платникам податків.

Завдяки масштабному розширенню загальна мережа онлайн-підтримки тепер налічує 20 повноцінних Офісів податкових консультантів та 58 онлайн-пунктів, які працюють по всій країні. Це дає змогу підприємцям та звичайним громадянам оперативно вирішувати складні питання без особистих візитів до головних обласних податкових інспекцій та тривалих черг.

Де шукати допомогу та як вона працює

Нові онлайн-пункти почали роботу практично в усіх куточках України.

Найбільше нових точок дистанційного зв'язку з'явилося у таких областях:

  • Одеська область — 14 нових пунктів;

  • Львівська та Київська області — по 6 пунктів;

  • Житомирська, Полтавська, Рівненська, Харківська, Черкаська та Чернігівська області — по 3 пункти;

  • Кіровоградська, Миколаївська, Тернопільська та Чернівецька області — по 2 пункти;

  • Дніпропетровська, Закарпатська та Хмельницька області — по 1 пункту.

Багатьох підприємців цікавить, як саме працює цей сервіс і чи потрібно для цього реєструвати окремий особистий кабінет. Насправді все влаштовано набагато простіше та працює за принципом «єдиного вікна» безпосередньо на місцях.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Щоб отримати консультацію, платнику не потрібно встановлювати додаткові програми чи десь реєструватися. Достатньо звернутися до свого місцевого Центру обслуговування платників (ЦОП), на базі якого саме відкривають такі онлайн-пункти.

Процес отримання допомоги виглядає так:

  • платник звертається до онлайн-пункту в місцевій податковій;

  • модератор на місці допомагає чітко сформулювати та визначити тематику питання;

  • за допомогою сучасного обладнання та захищених каналів зв'язку модератор організовує пряму відеозустріч із профільним спеціалістом Головного управління ДПС відповідної області.

Таким чином, навіть мешканці невеликих міст чи віддалених громад можуть отримати безкоштовну фахову консультацію від найкращих спеціалістів обласного рівня, не витрачаючи час на поїздки до обласних центрів. Фахівці дистанційно допомагають розібратися з нюансами подання звітності, використанням Електронного кабінету платника, правильним застосуванням законодавства, а також супроводжують на початкових етапах відкриття та ведення бізнесу.

Чому це важливо для ФОПів та малого бізнесу

Розвиток таких безкоштовних цифрових сервісів є дуже корисним для спрощення роботи підприємців. Особливо це актуально в сучасних реаліях, коли бізнес часто змушений адаптуватися до складних умов, змінювати місце знаходження чи працювати дистанційно. Можливість швидко перевірити свої звіти чи проконсультуватися онлайн допомагає малому бізнесу уникати помилок і, відповідно, неприємних штрафів.

Крім того, це дозволяє зекономити купу часу на поїздках до установ та зосередитися на розвитку власної справи.

Читайте також: ДПС попередила про шахрайські листи: що потрібно знати платникам

Джерело: Мінфін
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