Населення знову побігло в обмінники: долар чи євро — експерт назвав безумовного улюбленця людей

У травні 2026 за даними НБУ через небанківські фінорганізації пройшло 66,1% готівкових операцій (офіційних) — це 8 місячний максимум. Приблизно 22,7% операцій прийшлось на євро , ще 72,5% на долар . Інші валюти — 4,8%. Про це пише фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

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Попит на готівку

В травні населення відновлювало користування обмінками для купівлі готівкової валюти — 60,7% готівкової валюти від всього купленого (57,9% було у квітні). Всього накупили 1079,7 млрд дол.

«Коли населення вибирає де продати готівкову валюту, то також вибирає обмінки. Принаймні, 72,5% готівкової валюти було продано через небанківські фінки. Всього продали 1079,4 млрд дол», — пише аналітик.

Доречі, чиста купівля готівкової валюти через обмінки (ще раз нагадаю, це офіційна статистика) всього 0,4 млн дол.

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