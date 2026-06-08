Населення знову побігло в обмінники: долар чи євро — експерт назвав безумовного улюбленця людей

У травні 2026 за даними НБУ через небанківські фінорганізації пройшло 66,1% готівкових операцій (офіційних) — це 8 місячний максимум. Приблизно 22,7% операцій прийшлось на євро, ще 72,5% на долар. Інші валюти — 4,8%. Про це пише фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.
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Попит на готівку
В травні населення відновлювало користування обмінками для купівлі готівкової валюти — 60,7% готівкової валюти від всього купленого (57,9% було у квітні). Всього накупили 1079,7 млрд дол.
«Коли населення вибирає де продати готівкову валюту, то також вибирає обмінки. Принаймні, 72,5% готівкової валюти було продано через небанківські фінки. Всього продали 1079,4 млрд дол», — пише аналітик.
Доречі, чиста купівля готівкової валюти через обмінки (ще раз нагадаю, це офіційна статистика) всього 0,4 млн дол.
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Джерело: Мінфін
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