До 15% кешбеку на пальне: як українці зможуть повертати гроші за кожну заправку

Програма кешбеку на пальне працюватиме до 1 травня на всіх АЗС, які приєднаються до ініціативи. Про це премєр-міністр України Юлія Свириденко написала у своєму Telegram-каналі після засідання Кабінету міністрів у четвер, 12 березня.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Скільки грошей повернуть?

Розмір компенсації від держави залежить від виду пального, який ви обираєте:

15% кешбеку — на дизельне пальне;

10% кешбеку — на бензин;

5% кешбеку — на автомобільний газ.

Як отримати?

Виплати здійснюватимуться на базі програми «Національний кешбек». За словами Свириденко, на сьогодні цією програмою вже активно користуються 9,4 млн громадян.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський доручив розробити програму кешбеку для споживачів бензину, дизельного пального та автогазу. Метою нової ініціативи є пом’якшення фінансового навантаження на українців через нестабільність на світовому ринку нафти.

Читайте також: Ціни на нафту різко зростають: Іран атакує танкери в Перській затоці

Подорожчання пального

У четвер, 12 березня, середня вартість пального на українських АЗС продовжує йти вгору. Поки ціни на бензин тримаються відносно стабільно, інші види палива демонструють впевнене зростання.

Дизельне пальне стало лідером за темпами подорожчання серед нафтопродуктів. Його середня ціна за добу зросла на 85 копійок (+1,16%) і тепер становить 74,37 грн/л.

Автомобільний газ також суттєво додав у ціні — плюс 61 копійка (+1,48%). Наразі заправитися газом можна в середньому за 41,97 грн/л.