Креді Агріколь Україна домовився про купівлю Банку Львів

Креді Агріколь Україна, який працює на ринку України понад 30 років, підписав угоду про придбання до 100% акціонерного капіталу Банку Львів, українського банку, орієнтованого на малий та середній бізнес, з головним офісом у Львові, йдеться у повідомленні банку.
Що це дасть банку
Як зазначається, це придбання дозволяє Креді Агріколь Україна зміцнити свої позиції на заході України, одночасно посилюючи позиції банку у сегменті малого та середнього бізнесу та в сільськогосподарському секторі.
Угода придбання Банку Львів повністю відповідає стратегії Креді Агріколь Україна щодо підтримки української економіки в довгостроковій перспективі та його амбіціям відігравати ключову роль у відновленні України.
Завершення угоди залежатиме від виконання низки попередніх умов, зокрема отримання регуляторних дозволів від Національного банку України та Антимонопольного комітету України, і очікується, що вона буде завершена до середини 2026 року.
Ця угода відповідає критерію рентабельності інвестицій Crédit Agricole S.A. Її вплив на коефіцієнт CET1 Crédit Agricole S.A. є незначним.
Нагадаємо
Як писав «Мінфін», інформація про можливе поглинання банком Credit Agricole свого регіонального конкурента почала поширюватися у ЗМІ на початку 2026 року.
Credit Agricole SA вже міцно закріпився в Україні через «Креді Агріколь Банк» (Київ), який входить до топ-11 банків країни за обсягом активів.
Банк «Львів» — сильний регіональний гравець, що спеціалізується на підтримці малого та середнього бізнесу. На початок року він посідав 25-ту сходинку за активами серед 60 українських банків.
