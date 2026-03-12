Креді Агріколь Україна домовився про купівлю Банку Львів

Креді Агріколь Україна, який працює на ринку України понад 30 років, підписав угоду про придбання до 100% акціонерного капіталу Банку Львів, українського банку, орієнтованого на малий та середній бізнес, з головним офісом у Львові, йдеться у повідомленні банку.

Що це дасть банку

Як зазначається, це придбання дозволяє Креді Агріколь Україна зміцнити свої позиції на заході України, одночасно посилюючи позиції банку у сегменті малого та середнього бізнесу та в сільськогосподарському секторі.

Угода придбання Банку Львів повністю відповідає стратегії Креді Агріколь Україна щодо підтримки української економіки в довгостроковій перспективі та його амбіціям відігравати ключову роль у відновленні України.

Завершення угоди залежатиме від виконання низки попередніх умов, зокрема отримання регуляторних дозволів від Національного банку України та Антимонопольного комітету України, і очікується, що вона буде завершена до середини 2026 року.

Ця угода відповідає критерію рентабельності інвестицій Crédit Agricole S.A. Її вплив на коефіцієнт CET1 Crédit Agricole S.A. є незначним.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», інформація про можливе поглинання банком Credit Agricole свого регіонального конкурента почала поширюватися у ЗМІ на початку 2026 року.

Credit Agricole SA вже міцно закріпився в Україні через «Креді Агріколь Банк» (Київ), який входить до топ-11 банків країни за обсягом активів.

Банк «Львів» — сильний регіональний гравець, що спеціалізується на підтримці малого та середнього бізнесу. На початок року він посідав 25-ту сходинку за активами серед 60 українських банків.