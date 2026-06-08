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8 червня 2026, 16:32

Отримати адмінпослугу у будівництві стало зручніше: деталі

У всіх центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) України вже доступна можливість обирати орган державного архітектурно-будівельного контролю (ДАБК) для отримання адміністративних послуг щодо об'єктів незначної складності — класу наслідків СС1. Про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку громад.

У всіх центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) України вже доступна можливість обирати орган державного архітектурно-будівельного контролю (ДАБК) для отримання адміністративних послуг щодо об'єктів незначної складності - класу наслідків СС1.

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Що це дає замовнику

Згідно з постановою, ухваленою Урядом наприкінці квітня, замовники будівництва можуть самостійно обирати, в якому органі отримувати адміністративну послугу — у місцевому органі ДАБК чи в Державній інспекції архітектури та містобудування.

Йдеться про території, де повноваження щодо надання таких послуг делеговані органам місцевого самоврядування. Перелік таких територій — за посиланням.

Як скористатися

Наразі реалізовано технічну можливість скористатися цим механізмом у ЦНАП під час подання документів щодо об'єктів класу наслідків СС1 — повідомлень і декларацій, внесення змін до них та їх скасування.

Для цього в оновленому функціоналі під час створення звернення до ЦНАП додано нове обов’язкове поле — «Орган, якому надсилається документ».

У цьому полі адміністратор ЦНАП або замовник будівництва можуть обрати орган державного архітектурно-будівельного контролю, який здійснюватиме розгляд документа:

  • Державна інспекція архітектури та містобудування України (ДІАМ);
  • орган державного архітектурно-будівельного контролю на місцевому рівні (ОМС), який має відповідні повноваження за місцем розташування об'єкта.

Також Єдина державна електронна система у сфері будівництва (ЄДЕССБ) автоматично перевірятиме чи правильно обрано орган ДАБК відповідно до адреси об'єкта. Якщо ні — система повідомить про це і підкаже, який орган може розглядати документ — відповідний місцевий орган ДАБК або ДІАМ.

Щодо подання документів через Дію — як для об'єктів СС1, так і СС2 — можливість обирати орган буде реалізовано найближчим часом. Робота над оновленням функціоналу ще триває.

Новий механізм не змінює базових правил у сфері будівництва та не забирає повноваження у громад. Органи місцевого архітектурно-будівельного контролю й надалі надають відповідні послуги.

Водночас замовники будівництва отримують додатковий інструмент захисту своїх прав — можливість самостійно обирати, до якого органу звернутися за отриманням адміністративної послуги: місцевого органу ДАБК чи Державної інспекції архітектури та містобудування України (ДІАМ).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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