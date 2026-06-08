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8 червня 2026, 15:10

Інтелектуальний ескорт підкорює Кремнієву долину: розумні дівчата заробляють на супроводі розробників ШІ

У Кремнієвій долині набирає обертів новий тренд — елітні ескорт-послуги для розробників штучного інтелекту. Поки техгіганти вливають у ШІ мільярди доларів, багаті, але закриті у собі інженери та засновники стартапів готові платити шалені гроші за компанію дівчат, з якими можна на рівних поговорити про високі технології. Деталями цього незвичайного бізнесу поділилося видання Forbes.

У Кремнієвій долині набирає обертів новий тренд — елітні ескорт-послуги для розробників штучного інтелекту.

Однією з героїнь матеріалу стала Мейда Марек (це її псевдонім). У 2024 році вона закінчила університет і влаштувалася на звичайну посаду у фінансовій сфері. Проте дівчина швидко зрозуміла: незабаром її роботу повністю забере штучний інтелект.

Тому Мейда вирішила заробляти на своїх найсильніших сторонах — розумі, харизмі та щирому інтересі до технологій. Вона пішла в елітний ескорт, адже впевнена: у цій сфері штучний інтелект точно ще дуже довго не зможе посунути людину.

Секс, біохакінг та акції Nvidia

Як кажуть самі дівчата, клієнти платять їм не за інтим, а за можливість годинами обговорювати складні технічні теми. Останнім часом до Мейди все частіше звертаються інженери та топменеджери з Nvidia та провідних ШІ-лабораторій.

Ось про що вони зазвичай розмовляють за вечерею:

  • коли з'явиться загальний штучний інтелект (AGI) та чи безпечний він для світу;

  • біохакінг, трансгуманізм і те, як за допомогою технологій продовжити життя;

  • розвиток криптовалют і майбутнє децентралізованих фінансів;

  • останні новини та розробки у сфері мікросхем і напівпровідників.

Інша відома у цій сфері дівчина на ім'я Аелла, яка є професійним дата-аналітиком, каже, що попит на розумних і привабливих супутниць у Долині просто величезний. Сучасні творці ШІ хочуть, щоб красива дівчина не просто мовчки слухала їх, а дійсно розуміла їх ідеї про майбутнє людства.

Через божевільний графік, постійний стрес та брак часу молоді засновники компаній обирають «стосунки за домовленістю». Тут вони отримують тепло, турботу та глибокого співрозмовника, але без сварок та зобов'язань.

Поки Кремнієва долина створює технології майбутнього, її жителі формують абсолютно нові послуги, підлаштовуючись під виклики цифрової епохи.

Джерело: Мінфін
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