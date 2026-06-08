Національний банк України встановив на 9 червня 2026 року офіційний курс гривні на рівні 44,5129 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 15 копійок.
8 червня 2026, 17:12
Долар тестує новий максимум: офіційні курси НБУ на вівторок
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Курс долара
На вівторок НБУ встановив такий курс долара: 44,51 грн. Це на 9 копійок більше, ніж і у понеділок (44,35 грн), коли був встановлений новий історичний максимум долара.
Курс євро
Водночас курс євро на вівторок встановлений на позначці — 51,35 грн, що на 28 копійок менше, ніж у понеділок (51,63 грн).
Історичний максимум євро: 51,91 грн (22.04.26).
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Джерело: Мінфін
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