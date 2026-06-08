Долар тестує новий максимум: офіційні курси НБУ на вівторок

Національний банк України встановив на 9 червня 2026 року офіційний курс гривні на рівні 44,5129 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 15 копійок.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

На вівторок НБУ встановив такий курс долара: 44,51 грн. Це на 9 копійок більше, ніж і у понеділок (44,35 грн), коли був встановлений новий історичний максимум долара.

Водночас курс євро на вівторок встановлений на позначці — 51,35 грн, що на 28 копійок менше, ніж у понеділок (51,63 грн).

Історичний максимум євро: 51,91 грн (22.04.​​​​​​26).

Приєднуйтесь до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту