Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
10 березня 2026, 20:00

Інфляція +1%, дизель +1,32 грн, SpaceX на $1,75 трлн: фінансовий огляд за 10 березня

Головні фінансові новини за вівторок, 10 березня:

Головні фінансові новини за вівторок, 10 березня:Інфляція в Україні прискорилася до 1% у лютому: овочі +13%, паливо +3,3%У лютому 2026 року споживчі ціни в Україні зросли на 1,0%, що перевищує показники 0,7% у січні та 0,8% у грудні 2025 року, тоді як у річному вимірі інфляція сповільнилася до 7,4% з 8,0% у січні.

Інфляція в Україні прискорилася до 1% у лютому: овочі +13%, паливо +3,3%

У лютому 2026 року споживчі ціни в Україні зросли на 1,0%, що перевищує показники 0,7% у січні та 0,8% у грудні 2025 року, тоді як у річному вимірі інфляція сповільнилася до 7,4% з 8,0% у січні. Базова інфляція зросла на 0,7% у місячному вираженні, а продукти харчування подорожчали на 1,4%, з найбільшим підвищенням цін на овочі — на 13%. Найсуттєвіше зростання спостерігалося в транспорті (+1,4%, переважно через паливо +3,3%) та зв’язку (+5,2%, зокрема мобільний зв’язок +9,1%), що вплинуло на загальну інфляцію, попри сповільнення річних темпів.

Блокування $100 млн Ощадбанку в Угорщині

Угорщина незаконно вилучила майже $100 млн у валюті та золоті з інкасаторських машин Ощадбанку, що транспортувалися за контрактом з Raiffeisen Bank International AG, але дефіциту валюти в Україні не очікується завдяки втручанню НБУ з підкріпленням кас банків. Експерти зазначають, що це створює вразливість для постачання готівки банкам і може вплинути на українсько-угорські відносини, хоча курсові показники формуватимуться без штучних кризових нашарувань. Подія сталася 5 березня 2026 року, з затриманням семи співробітників Ощадбанку.

НБУ може зміцнити гривню найближчим часом: прогноз ICU до 45 грн/$

НБУ, ймовірно, прагнутиме дещо посилити гривню в наступні тижні, щоб не допустити посилення девальваційних очікувань, тоді як кроки з девальвації повторюватимуться, і курс загалом рухатиметься до рівня 45 грн/$ до кінця року. Минулого тижня НБУ різко послабив гривню до понад 43.8 грн/$, попри некритичний дефіцит валюти в $579 млн за чотири робочі дні, а інтервенції склали $770 млн, що на 5% менше від попереднього тижня. Гривня послабшалася на 1.5% до 43.73 грн/$ за тиждень і на 3.3% з початку року, з найвищим історичним рівнем 43.81 грн/$ у четвер, тоді як щодо євро вона посилилася на 0.6%.

Дизель дорожчає на 1,32 грн/л: ціни на АЗС 10 березня

10 березня в Україні зафіксовано підвищення цін на пальне, з найбільшим зростанням дизельного пального на 1,32 грн/л, що довело його середню вартість до 72,92 грн/л. Бензин А-95 (преміум) подорожчав на 8 копійок до 72,66 грн/л, А-95 — до 69,10 грн/л, А-92 — до 66,17 грн/л, а автогаз — на 3 копійки до 40,72 грн/л. Зростання відбувається на тлі глобальної волатильності енергетичних ринків, спричиненої конфліктом на Близькому Сході, попри зниження цін на нафту після заяв президента США Дональда Трампа.

SpaceX Маска готується до IPO на $1,75 трлн: ультиматум Nasdaq

Космічна компанія SpaceX Ілона Маска планує провести найбільше в історії IPO з залученням близько $50 млрд капіталу та оцінкою в $1,75 трлн, що зробить її шостою за величиною компанією в США. Компанія висуває ультиматум біржі Nasdaq, вимагаючи негайного включення до індексу Nasdaq 100 за новим правилом «Fast Entry», яке дозволяє входження менш ніж за місяць для мегакапіталізованих компаній. Це відбувається в конкуренції з NYSE, де SpaceX генерувала $15−16 млрд доходу у 2025 році, з $8 млрд EBITDA, переважно від Starlink з 9 млн користувачів, та нещодавнього злиття з xAI.

Верховна Рада провалила «податок на OLX»: лише 168 голосів

Верховна Рада України 10 березня 2026 року не підтримала законопроєкт № 14025 про оподаткування цифрових платформ, відомий як «податок на OLX», за який проголосувало лише 168 народних депутатів. Заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк повідомив, що до другого читання уряд планує внести правки для відповідності вимогам МВФ, зокрема скасування пільги на посилки до 150 євро, введення ПДВ для ФОП та закріплення військового збору на рівні 5% після воєнного стану. Голова Податкового комітету Данило Гетманцев зазначив, що чинна норма з 2010 року оподатковує доходи від продажу майна, включаючи вживані речі, і запропонував пільгу в 2000 євро на рік зі ставкою 5% на надлишок, називаючи це маяком МВФ, а також розкритикував затримки в прийнятті та дії податкової щодо «листів щастя» для простих людей.

Джерело: Мінфін
