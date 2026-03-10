IPO на $1,75 трлн: SpaceX Ілона Маска висуває ультиматум біржі Nasdaq

Космічна компанія SpaceX схиляється до розміщення своїх акцій на біржі Nasdaq, плануючи залучити капітал під час найбільшого в історії первинного публічного розміщення (IPO). Проте замість проходження стандартної процедури перевірки ринком, структура Ілона Маска висуває жорстку умову: лістинг відбудеться лише за гарантії негайного включення компанії до престижного індексу Nasdaq 100. Це фактично змушує біржу змінювати власні регуляторні правила заради одного гіганта. Про це повідомляє Reuters 10 березня.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Конкуренція бірж та лобіювання нових правил

SpaceX готується до біржового дебюту, який може відбутися вже в червні цього року і стати головною подією на ринку, що очікує хвилі розміщень від таких стартапів, як OpenAI та Anthropic. За право провести рекордне IPO змагаються два майданчики: Nasdaq та Нью-Йоркська фондова біржа (NYSE). Наразі жодна з платформ не отримала остаточної згоди, проте ще в лютому консультанти компанії Маска почали переговори з провайдерами фондових індексів щодо можливості дострокового включення.

Щоб виграти цю боротьбу та перетягнути до себе приватні компанії з роздутими оцінками (SpaceX, Anthropic, OpenAI), минулого місяця керівництво Nasdaq запропонувало нове правило під назвою «Fast Entry» (Швидкий вхід). Ця ініціатива, яка ще не є остаточною і потребує кількох місяців для затвердження, дозволить новачкам з мегакапіталізацією потрапити до індексу менш ніж за місяць. Головна умова — ринкова вартість компанії має одразу входити до топ-40 чинних учасників Nasdaq 100.

Варто зазначити, що за поточними стандартами новоспечені публічні компанії змушені чекати до року, перш ніж отримати право на включення до провідних індексів, таких як S&P 500 або Nasdaq 100. Цей випробувальний термін є запобіжником: бізнес має довести інвесторам, що він достатньо стабільний, щоб витримати великі обсяги ордерів від інституційних гравців.

Оцінка у $1,75 трлн та інтереси інсайдерів

SpaceX орієнтується на фантастичну стартову оцінку близько $1,75 трлн. За поточними котируваннями акцій це автоматично зробить її шостою за величиною компанією у США. Саме тому потрапляння до Nasdaq 100 (NDX) є критично важливим. Цей індекс вважається головним барометром здоров'я світових технологічних гігантів на кшталт Nvidia, Apple та Amazon. Попри те, що з початку поточного року він демонструє незначне просідання, за минулий рік Nasdaq 100 зріс на 21%.

Включення до індексу «блакитних фішок» гарантує автоматичний доступ до капіталу інституційних інвесторів, які змушені скуповувати значні обсяги акцій для своїх індексних фондів. Це розширює базу акціонерів і підвищує ліквідність. NYSE також має схожий індекс топ-100 найбільших компаній США, але інвестори орієнтуються на нього значно рідше.

Проте у цієї ліквідності є й тіньовий бік, вигідний виключно керівництву та раннім інвесторам SpaceX. Після завершення періоду блокування продажу акцій, який зазвичай триває від 90 до 180 днів після IPO, інсайдери зможуть вільно збувати свої частки. Глибока індексна ліквідність покликана амортизувати ринковий шок від таких масштабних розпродажів, хоча навіть вона не гарантує, що скидання паперів інсайдерами не обвалить ціну акцій для роздрібних інвесторів. Офіційні представники SpaceX проігнорували запити про коментарі.

Монополія Starlink та злиття зі штучним інтелектом

Потенційне IPO SpaceX готується побити абсолютний світовий рекорд зі збору коштів, який з 2019 року утримує саудівська нафтова корпорація Saudi Aramco ($29,4 млрд). За попередніми даними фінансових аналітиків, компанія Маска планує залучити близько $50 млрд капіталу.

Фундаментом для такої колосальної оцінки є не державні контракти, а глобальна монополія супутникового зв'язку. Згідно з інсайдерськими даними за 2025 рік, які не публікувалися офіційно, SpaceX згенерувала від $15 млрд до $16 млрд доходу, отримавши при цьому близько $8 млрд операційного прибутку (EBITDA). Головним генератором готівки (від 50% до 80% усієї виручки) є система Starlink, абонентська база якої перевищила 9 мільйонів користувачів. Крім того, на початку 2026 року SpaceX провела неочікуване злиття в рамках закритої угоди з іншою компанією Ілона Маска — ШІ-стартапом xAI. Аналітики PitchBook та Morningstar застерігають, що оцінка у $1,75 трлн базується не на поточних реаліях, а на очікуваннях ідеального виконання планів у горизонті 5−7 років, тоді як інвесторам доведеться взяти на себе величезний ризик корпоративного управління, зав'язаного на одній непередбачуваній особі.