Майже $100 млн Ощадбанку заблоковано в Угорщині: що буде з валютним ринком

Внаслідок незаконного вилучення Угорщиною грошових цінностей, які перевозили працівники Ощадбанку , дефіциту валюти в Україні не прогнозується. Проте опитані УНІАН експерти кажуть, що українські банки банки можуть зіткнутися з труднощами при постачанні готівкової валюти.

Що кажуть фінансові експерти

Як розповів фінансовий аналітик інвестгрупи ICU Михайло Демків, обсяг валюти, вилученої Угорщиною, значний, але не критичним.

«Сума цінностей становить майже 100 млн доларів в еквіваленті. Для порівняння: лише в лютому чиста купівля готівки населенням склала близько 500 млн дол. Отже, попри суттєвість втрат, завдяки підкріпленню кас комерційних банків Нацбанком, дефіциту валюти не очікується», — сказав він.

При цьому Демків зауважив, що реальна шкода прогнозується для українсько-угорських відносин. Також виникає певна вразливість для українських банків, оскільки для них стає недоступним ще один канал постачання готівкової валюти.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності «Глобус Банку» Тарас Лєсовий зазначив, що події із «піратством» вмісту інкасаторських машин могли негативно вплинути на валютний ринок, адже обсяг захопленої готівки мав би задовольнити потреби готівкового ринку на 7−10 днів.

«Однак НБУ вчасно вийшов на ринок з підкріпленням системних банків готівковою валютою, щоб уникнути потенційних проблем. Логістика доставки готівки зміниться, і на це також потрібен певний час», — сказав банкір.

За його словами, таким чином вдалося уникнути штучної кризи, пов'язаної з пропозицією валюти. Відтак курсові показники на валютному ринку формуватимуться без «штучних» нашарувань.

Передісторія

Як писав «Мінфін», у четвер, 5 березня, під час регулярного перевезення цінностей між Австрією та Україною угорські силові структури безпідставно затримали два інкасаторські автомобілі та сім співробітників Ощадбанку.

За словами банку, транспортування здійснювалося в межах офіційного міжнародного контракту з Raiffeisen Bank International AG (Австрія). Вантаж був оформлений за всіма міжнародними правилами та митними процедурами ЄС.

У затриманих машинах були:

$40 млн;

35 млн євро;

9 кг банківського золота.

Уже вдень угорська податкова служба підтвердила затримання семи інкасаторів Ощадбанку та двох автомобілів з готівкою, що прямували з Австрії до України, заявивши, що веде кримінальне провадженняза підозрою у відмиванні грошей.