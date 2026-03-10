НБУ, ймовірно, прагнутиме дещо посилити гривню в наступні тижні — ICU

Щоб не допуcтити посилення девальваційних очікувань, НБУ, ймовірно, прагнутиме дещо посилити гривню в наступні тижні. Однак до кінця року кроки з девальвації гривні будуть повторюватися і загалом курс буде рухатися до рівня 45 грн/$ до кінця року. Про це йдеться в огляді ICU .

Що відбувається з курсом гривні

Як зазначається в огляді, минулого тижня НБУ різко ослабив курс гривні до понад 43.8 грн/$ попри некритичні обсяги дефіциту валюти на ринку. Дефіцит валюти на ринку за підсумками чотирьох робочих днів зріс лише на 7% до $579 млн, ще й зі зміщенням у бік роздрібного сегменту. Попри майже незмінний дефіцит валюти, НБУ скоротив свої інтервенції. За минулий тиждень вони склали $770 млн, що на 5% менше від попереднього тижня і нижче від цьогорічного середньотижневого обсягу.

За таких умов гривня послабшала до 43.81 грн/$ минулого четверга, що є найвищим історичним рівнем вартості долара США. Загалом за тиждень гривня послабшала на 1.5% до 43.73 грн/$, а з початку року на 3.3%. Відносно євро гривня, навпаки, посилилася минулого тижня на 0.6%.

Чому НБУ послабив гривню?

«Рішення НБУ різко послабити гривню минулого тижня складно пояснити ринковими факторами, адже й дефіцит на ринку, і обсяги інтервенцій не змінилися помітно порівняно з попереднім тижнем. Тож девальвацію гривні варто інтерпретувати як свідоме рішення НБУ зробити черговий крок у напрямку керованої девальвації. Щоб не допуcтити посилення девальваційних очікувань, НБУ, ймовірно, прагнутиме дещо посилити гривню в наступні тижні. Однак до кінця року кроки з девальвації гривні будуть повторюватися і загалом курс буде рухатися до рівня 45 грн/$ до кінця року», — зазначили в ICU.

