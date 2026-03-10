Ціни на АЗС 10 березня: в Україні стрімко дорожчає дизельне пальне

У вівторок, 10 березня, на українському ринку пального зафіксовано чергове підвищення цін. Найбільш відчутним став стрибок вартості дизельного пального, тоді як ціни на бензин та автогаз демонструють помірне зростання. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Середні ціни на пальне станом на 10 березня

Динаміка зміни вартості пального за останню добу виглядає наступним чином:

Дизельне пальне продемонструвало найбільший приріст — ціна підскочила на 1,32 грн, склавши в середньому 72,92 грн/л.

Бензин А-95 (преміум) подорожчав на 8 копійок — до 72,66 грн/л.

Бензин А-95: вартість зросла на 8 копійок, закріпившись на позначці 69,10 грн/л.

Бензин А-92 додав у ціні 6 копійок — середня вартість становить 66,17 грн/л.

Автогаз подорожчав на 3 копійок, його середня ціна наразі — 40,72 грн/л.

Контекст

Таке зростання цін відбувається на тлі глобальної волатильності енергетичних ринків, спричиненої конфліктом на Близькому Сході. Попри те, що на світових біржах ціни на нафту та газ почали знижуватися після заяв президента США Дональда Трампа про можливу деескалацію, український роздрібний ринок все ще відіграє попередні стрибки вартості імпортного ресурсу та логістичні складнощі.

Читайте також: Ціни на нафту впали після заяви Трампа про швидке завершення війни на Близькому Сході

Ціни АЗС на пальне та автогаз