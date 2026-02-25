Головне за середу: закон про «податок на OLX» зняли, Stripe веде хоче поглинути PayPal

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб оголосив відкриті конкурси із залучення інвесторів та приймаючих банків для виведення з ринку двох неплатоспроможних установ — АТ «Мотор-Банк» та АТ «ПІБ».

Приплив прямих іноземних інвестицій у 2025 році скоротився на 43,3% — Гетманцев

За результатами 2025 року приплив прямих іноземних інвестицій склав $2,279 млрд, що на 43,3% менше, ніж у 2024 році ($4,018 млрд). Про це пише в телеграм каналі Голова Податкового комітету Данило Гетманцев з посиланням на дані компанії KPMG в Україні.