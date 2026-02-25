Головні фінансові новини за середу:
Головне за середу: закон про «податок на OLX» зняли, Stripe веде хоче поглинути PayPal
Рада зняла з розгляду скандальний законопроєкт про «податок на OLX»
Верховна Рада знову зняла з порядку денного урядовий законопроєкт № 14025 про оподаткування доходів із цифрових платформ, відомий як «податок на OLX». Знову не вистачило голосів. Про це повідомляє заступник Голови Податкового комітету Ярослав Железняк.
Бюджет в січні отримав 9,4 млрд грн податку на прибуток від банків — у 3 рази більше, ніж рік тому
Українські банки в січні 2026 року заробили 10,12 млрд грн. Це найслабший для січня результат з 2023 року. Бо виплатили судячи з всього податки на прибуток авансом.
Stripe веде переговори про поглинання PayPal
Stripe розглядає можливість поглинання PayPal повністю або частково, повідомляє Bloomberg з посиланням на обізнані джерела. Переговори знаходяться на початковій стадії, і жодних гарантій угоди наразі немає.
Фонд гарантування шукає інвесторів Мотор-банку та ПІН-банку
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб оголосив відкриті конкурси із залучення інвесторів та приймаючих банків для виведення з ринку двох неплатоспроможних установ — АТ «Мотор-Банк» та АТ «ПІБ».
Приплив прямих іноземних інвестицій у 2025 році скоротився на 43,3% — Гетманцев
За результатами 2025 року приплив прямих іноземних інвестицій склав $2,279 млрд, що на 43,3% менше, ніж у 2024 році ($4,018 млрд). Про це пише в телеграм каналі Голова Податкового комітету Данило Гетманцев з посиланням на дані компанії KPMG в Україні.
Коментарі